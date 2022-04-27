快訊

拜登提新招制裁俄國 扣俄國財產援烏克蘭

華視推新董座後火速選總經理 公視4名董事聲明：未經認可不妥

整理包／五一沒火車搭 台鐵罷工始末、訴求與應急方案一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

謝長廷批馬曉光「缺乏常識、鬼也會怕」

聯合報 / 記者張加／即時報導
駐日代表謝長廷。報系資料照片
駐日代表謝長廷。報系資料照片

中國大陸國台辦發言人馬曉光27日批我駐日代表謝長廷謬論暴露民進黨當局企圖「挾洋謀獨」的政治本性，謝長廷今透過臉書回應此事，指馬曉光「目露兇光罵人的樣子，也許鬼也會怕吧！」

駐日代表謝長廷近日參與論壇表示，台灣位列第一島鏈，如遭受武力攻擊，等於美日一起遭到威脅，若台灣防衛失敗，也意味民主陣營失敗。馬曉光27日在例行記者會上評論謝長廷的說法，稱「妄圖引入外部勢力謀『獨』挑釁，又與石敬瑭、汪精衛何異！中國人民不怕鬼、不信邪，有壓倒一切的勇氣和能力維護國家主權與領土完整。」

謝長廷今在臉書發文表示，一個大國的發言人如此缺乏常識，令人驚訝！

謝長廷說，這種不敢得罪美國、日本，只拿台灣人耍威風，如同鎮壓香港人、維吾爾人、新疆人一樣，都是欺善畏強的小混混作風。

謝長廷質疑，反對武力攻打台灣就是損害中華民族的利益？馬曉光代表共產政權，但可以代表中華民族的利益嗎？幾十年前，世人對中國人很尊敬，凱旋門還有人主動掛國旗。現在依美日歐等文明國家的民調，對中國有負面印象的比例都高達70%以上，很多中國人用腳投票，移民外國而不做中國人，造成這樣丟臉，的窘境的才是民族罪人，損害中華民族利益不是嗎？馬曉光如還有良心，請摸摸看自己有沒有責任。

謝長廷指出，中國拐賣人口犯罪很多，歹徒綁架了弱女子就帶到外省，中途如有外人啟疑關心，通常歹徒就謊稱受害人是妻子或女兒，是家庭內部的事，要求外人不要介入干涉，並露出武器或秀肌肉讓外人畏懼退卻，如受害人求救或試圖脫逃，就毒打惡罵，讓受害人絕望死心，從馬曉光的言行，看到這種惡質文化的原型。

對於馬曉光說「中國人民不怕鬼、不信邪，有壓倒一切的勇氣和能力」。謝長廷問，「什麼是邪？最近有好例子，像為了政治算計，暗助俄羅斯，侵略友邦烏克蘭，殘殺烏國人民，在我看來就是邪道。其實，我相信大部分中國人民還是有良心，愛和平的，不信鬼神的只是少數人，這些少數人殘忍兇暴，活摘器官，無惡不作，他們本身就是鬼，當然不怕鬼，看馬曉光先生目露兇光罵人的樣子，也許鬼也會怕吧！」

謝長廷 馬曉光 台灣人

延伸閱讀

陸方稱台染疫病亡恐飆升 陸委會：優先考量健康安全

陳時中：中國防疫數字漂亮、但可能餓死比病死多

上海台灣人返台無核酸檢測？ 國台辦駁斥

張瀞分判賠20萬元 謝長廷：尊重法院對名譽價值的衡量

相關新聞

陳時中規畫5月赴WHA？外交部：有評估但以國內疫情優先

「世界衛生大會」（WHA）下個月登場，衛福部長陳時中是否規畫親赴日內瓦參加場邊會議？外交部次長俞大㵢今在立院表示，有在評...

藍委爆 華視疑充當農委會1450

華視新聞頻傳出錯，並被爆出拿政府標案製作獨家新聞。國民黨立委李貴敏發現，過去曾涉入一四五○網軍帶風向爭議的農委會，也委託...

國民黨拒背書 邢泰釗65票任檢察總長

立法院昨天行使最高檢察署檢察總長人事同意權投票，被提名人、台灣高檢署檢察長邢泰釗以六十五張同意票，獲立院同意出任檢察總長...

冷眼集／陳時中「暖男」形象 遇政治就「走鐘」

新冠肺炎本土確診案例數連日激增，中央流行疫情指揮官陳時中昨天不但對雙北市長酸言酸語，也語帶譏諷說對岸「未來可能餓死比病死...

台捐助50萬歐元 透過歐銀協助烏克蘭運輸機構營運

外交部宣布，自「賑濟烏克蘭專戶」捐助50萬歐元，透過歐銀協助烏克蘭兩大運輸機構持續營運，以確保人道物資運輸不中斷。

嘉市+24 黃敏惠曝停課新標準發放學童打疫苗意願書

嘉義市今天新增24例確診個案，市長黃敏惠指出，其中有1半是確診個案的密切接觸者，而今起實名制販售家用快篩試劑，嘉市有81...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。