賴清德：台灣發展新安防產業是天時、地利、人和

副總統賴清德今天出席「Secutech第23屆台北國際安全科技應用博覽會」，他強調，台灣發展新安防產業是天時、地利、人和，「未來只要政府、業界，大家共同合作，相信一定可以穩穩走出屬於我們的未來。」

賴清德表示，「台北國際安全科技應用博覽會」舉辦迄今，已成為「安全大平台」，且具備三種功能。第一，是跨域整合功能。博覽會多元的展出內容，除了以安全科技為核心，也強調人工智慧、物聯網等。第二，是媒合功能。博覽會將國際上各領域的系統整合商、設計工程單位及台灣的安防產業，建立一條新的安防供應鏈。第三，博覽會是連結台灣、亞太及全球的國際平台，對臺灣安防產業發展相當重要。

賴清德認為，台灣發展新安防產業是天時、地利、人和。首先是天時，後疫情時代必然會催生數位經濟的興起，加上地緣政治衝擊，新的產業鏈重組，安全都是最優先考量的因素。其次是地利，台灣位於印太重要位置，面臨極權擴張主義的威脅，安全對台灣是非常重要的。

另外，台灣是一個民主自由法治國家，在民主陣營對抗極權主義擴張、催生值得信賴的安全產業鏈時，台灣是很重要的國家。第三，是人和。蔡英文總統在2016年上任後，提出「數位國家、智慧島嶼」政策。當時他擔任行政院長，推動人工智慧行動方案，期讓台灣的人工智慧可以產業化、各產業能夠人工智慧化，達成智慧國家的目標。

談及政府因應氣候變遷議題，賴清德指出，全球有140多個國家或地區已宣布2050碳中和，也正規畫碳稅機制。蔡總統也在去年4月22日世界地球日，公開揭櫫台灣「2050淨零轉型」的目標。此外，國發會今年3月公布「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，上周行政院亦將「氣候變遷因應法」草案送請立法院審議。未來所有企業夥伴講求的不僅是EPS（每股盈餘），同時更應該要重視ESG（環境、社會及公司治理）。

面對新冠疫情之挑戰，賴清德表示，台灣採取新防疫模式，就是希望兼顧防疫與經濟發展。他也呼籲國人盡速施打疫苗，每家公司都要有防疫專責人員，掌握疫情指揮中心的防疫政策，相信只要大家共同合作，配合政府防疫，就能把疫情的衝擊降到最低。