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移民署長鐘景琨不適就醫無礙 PCR採檢為陰性

中央社 / 台北27日電
移民署長鐘景琨。聯合報系資料照／記者李隆揆攝影
移民署長鐘景琨。聯合報系資料照／記者李隆揆攝影

移民署今晚表示，署長鐘景琨下午因身體不適而前往新北市林口長庚醫院就醫，醫師初步檢查結果有血壓過低和腹部不適狀況，現正在醫院休養中，另其PCR採檢結果為陰性。

鐘景琨下午2時許因身體不適且有暈眩狀況而就醫，移民署今晚透過新聞稿說明，經醫師初步檢查結果，鐘景琨為血壓過低和腹部不適情形，另經院方COVID-19（2019冠狀病毒疾病）PCR採檢結果為陰性，目前正在醫院休養中。

移民署說，鐘景琨並無高血壓病史，因過往都在林口長庚醫院診療，但考量台北市消防局救護車是以載送至北市醫院為主，為節省醫療資源，在消防人員建議下以自費方式搭乘民間救護車前往林口長庚醫院就醫。

同時，目前鐘景琨身體狀況並無大礙，感謝各界關心。

移民署 林口

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