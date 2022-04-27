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吳釗燮贈勳吐瓦魯駐台卸任大使 盼續深化台吐邦誼

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部長吳釗燮（右）27日代表蔡英文總統頒贈「大綬景星勳章」予即將離任的吐瓦魯國駐台大使涂莉梅（Limasene Teatu）。圖／外交部提供
外交部長吳釗燮（右）27日代表蔡英文總統頒贈「大綬景星勳章」予即將離任的吐瓦魯國駐台大使涂莉梅（Limasene Teatu）。圖／外交部提供

外交部長吳釗燮今代表我國政府，頒贈吐瓦魯國駐台特命全權大使涂莉梅「大綬景星勳章」，以表彰涂莉梅自2017年到任以來對於促進台灣與吐國邦誼的貢獻與成就；吳釗燮期盼涂莉梅離任返國後，持續協助深化台吐邦誼，強化雙邊各項合作計畫及促進兩國人民情誼。

據外交部新聞稿，涂莉梅（H.E. Ambassador Limasene Teatu）感謝兩國長年深厚的合作關係，以及我國政府及人民對於吐瓦魯在防疫及永續發展等領域的支持，也表示至為珍惜與各駐台大使間的工作情誼；涂莉梅表示，歸國後將持續支持台灣的國際參與，彰顯台灣對國際社會的貢獻。

涂莉梅是吐瓦魯第二位派駐我國的大使，任內備受外交團敬重；今日贈勳典禮包含馬紹爾群島、諾魯、史瓦帝尼、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、聖露西亞等友邦駐台大使出席觀禮祝賀。

外交部指出，台灣與吐瓦魯近年來在高層互訪、農技合作、漁業發展、醫療衛生、潔淨能源以及文化交流等各項合作成效卓越；我國與吐瓦魯國在1979年建立外交關係，是在太平洋地區關係最堅實友好的邦交國之一，台吐兩國將在既有的合作基礎上，持續深化互利互惠的永續夥伴關係。

此外，我友邦巴拉圭大使離任1年多，由代辦代理駐台事務；國民黨立委溫玉霞今在立法院外交及國防委員會關切台巴關係，外交部次長俞大㵢表示，我與巴拉圭關係穩定，且巴拉圭已有人選。據當地媒體「國家報」報導，巴拉圭政府擬任命曾任駐台公使的費克洛（Carlos José Fleitas Rodríguez）擔任駐台大使。

吐瓦魯 巴拉圭 外交部

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