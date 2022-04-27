【即時短評】居隔3+4何必繞彎由政府通知

中央宣布居隔新制上路，台中市今天因解隔離人數爆量多達6579人，基層防疫人員忙得人仰馬翻，市長盧秀燕更透露公務員心聲是「很想哭」。如果政府單位未認清Omicron99.6%已是輕症和無症狀，早已流感化，還抱持匡列隔離的想法，等未來感染者人數再上升時，恐怕更會欲哭無淚。

盧秀燕今在防疫記者會上慰勉了公務人員辛勞，對市府能早於中央做出確診者的簡易疫調單頗為自豪。但是，仔細推算，單單以今天有356人確診為例，如果以1人有密切接觸者10人計算，須匡列者就有3560人，這些人等確診者填報出來，再由市府通知進行3+4隔離，並一一進行檢視，會是多麼龐大的工作，市府有能力做嗎？

試想，1位市民如果染疫了，他急著想做的恐怕會是就醫、安排生活上的一些事宜，甚或是躺下來休息。此時，還要他上電腦找到表單再一一填寫，會是多麼麻煩的一件事，而且，由他自己回想，通知曾經密切接觸過的人不就是最快的方式，何必再繞個彎由市府去通知？更何況離他發病，恐怕也已有兩天，再繞彎去通知，時效上也已沒有意義。

再說，以目前每天兩三百人就讓市府忙得不可開交而言，若是染疫人數增加到上千、甚或上萬人，市府同時收到數萬或數十萬的匡列者名單，又如何有能力去消化？

再看看和台中市相鄰的彰化縣，今天確診數是99人，依人口比例，染疫者比台中市略少，但卻已早一步宣布放寬匡列隔離規定。一般場域只要有「戴口罩」、「打滿3劑疫苗」，即使與確診者密切接觸，經評估若風險可控，可免匡列居家隔離。此一宣布，顯示已早一步看到未來的疫情發展，並事先做好放寬，不做超乎能力又做不到之事。

醫界亦指出，其實不僅是居隔3+4仍屬多餘，早該讓民眾自主管理，那怕是確診者和入境的10+7都已太過嚴格。因為，這畢竟只是一個致死率比流感低，且99.6%是輕症和無症狀的上呼吸道感染，政府有必要認清此一事實，及早務實地把行政量能妥善用於該照顧的人身上，而非讓公務員淹沒在一些文書作業和無效的作為上。