日本自民黨青年局長5月率團訪台 將見蔡總統

「日本自民黨青年局」局長小倉將信訂於5月3日至7日訪問台灣，將會晤總統蔡英文、副總統賴清德等人；我外交部指出，此次日本自民黨青年局組團訪台，更彰顯台日間的堅實友誼，相信定能進一步深化台日雙方在各領域的夥伴關係。

外交部今發布新聞稿宣布，「日本自民黨青年局」將訪台，訪團由自民黨青年局局長、眾議員小倉將信（OGURA Masanobu）擔任團長，團員包括眾議員鈴木憲和（SUZUKI Norikazu）、鈴木隼人（SUZUKI Hayato）、山口晉（YAMAGUCHI Susumu）、西野太亮（NISHINO Daisuke），以及日本青年會議所幹部等共11人；外交部誠摯歡迎小倉將信率團來台訪問。

外交部表示，訪賓在台期間將會晤蔡總統、賴副總統、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮等；訪團成員另將參訪台北市、桃園市及新竹市，並赴汐止五指山國軍公墓弔唁前總統李登輝。

外交部指出，日本自民黨青年局長期以來擔任對台交流的重要窗口，定期訪問台灣與我國各界就台日關係、國際局勢等議題深入交換意見；歷任局長多擔任政府要職，例如現任首相岸田文雄及前首相安倍晉三均曾擔任自民黨青年局長。