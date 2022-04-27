估7萬人死亡50萬人染疫？王世堅批柯文哲：嘴砲預言家

台北市長柯文哲今下午赴北市議會報告年度第1次追加減預算，也針對疫情進行說明，但北市議員王世堅怒批，柯文哲身為首都市長又有醫療公衛背景，除在防疫作為要做各縣市首長的模範，更應該安定人心，但柯卻成天危言聳聽，柯文哲說，他都是領先中央做好防疫作業，王世堅聽聞指稱柯文哲是「嘴砲預言家」。

國內本土疫情逐漸升溫，確診者及居家隔離者眾多，現又面臨3+4居隔新制，政策、人心十分慌亂，王世堅質詢劈頭就罵柯文哲，「語不驚人死不休、危言聳聽」，前幾天說會有4萬人因疫死亡，後來加碼變7萬人死亡，之後說5月中旬，光北市最高峰將有50萬人染疫，昨天又說台北要軟性封城。

「你非要搞得人心惶惶」，王世堅表示，最可惡的是，柯文哲明明有醫療公衛專業背景，卻還要製造新名詞、討聲量、搏版面、推卸責任，疫情嚴峻情況下，重點應該是首都台北市準備好了沒？快篩劑、口服藥、集中檢疫所、防疫旅館、負壓隔離病房、整體醫療量能都應準備好，或者要充實醫療量能。

王世堅質疑，快篩劑部分還好副市長黃珊珊有想到要買50萬劑，但柯整天講這麼多廢話，到底做了哪些？柯文哲笑說，「你講的都是我做的，這些都是我領先中央先做的」，此回應一出，即刻引發現場哄堂大笑。

王世堅愣了一下後接著說，「我們是自由國家，包含言論自由、嘴砲自由」，柯嘴砲很強，但要提醒的是，現在市民需要的是指揮家、決策者，不需要預言家。王批，柯成天胡說當預言家，胡謅數字，但身為首都市長，應當22縣市的模範，除擴充醫療量能、思考疫情對策外，更應該要安定人心。

柯文哲表示，有些事情要事先跟市民講，但他要抱怨一下，像是3+4居隔新制不要前天晚上6時講，隔天就要大家馬上落實；王世堅批，那為何不親自向中央反映，卻把事情推給黃珊珊處理？要求柯文哲「不要當一個沒生雞蛋卻拉一堆雞屎的人」。