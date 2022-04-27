立委揭「牽籍仲介」亂象 內政部：已違法立即處理

立法院內政委員會今審查「戶籍法」第16條文修正草案，民進黨立委羅美玲質詢時指出，社群網站出現「戶籍仲介」的亂象，部分家長為了把孩子遷到明星學校的學區而尋求仲介，更有提供寄放戶籍者每月收取報酬。內政部次長陳宗彥表示，已違反「戶籍法」規範，將立即和地方政府協調處理。

羅美玲指出，她在社群網站及房屋網上發現「遷籍仲介」，只要付錢就幫忙將孩子的戶籍遷入明星學區；或家長開價每月1000元至3000元，以「厚禮」徵求可遷籍明星學區的家戶。

她表示，辦公室長期接到家長陳情，許多民眾舉家搬遷定居，等孩子到入學年齡，卻發現許多住在其它學區的家長，很早就取巧將孩子戶籍寄放到該學區，占去真正定居當地的孩子的入學名額。除了學籍問題，人籍不合一也會衍生稅負、參政等各項權益的公平性。

羅美玲表示，內政部應與主計總處積極橫向聯繫，即時更新人口資料進行研析，並採取措施落實人籍合一原則，解決社會亂象。

陳宗彥答詢時坦言，自己是第一次聽到「遷籍仲介」，不過明星學區遷籍由來已久，還要看各校規定。他也說，網路上相關行為已違反「戶籍法」，將立即與地方政府溝通處理，不會放任遷籍亂象。