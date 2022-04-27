陳時中：中國防疫數字漂亮、但可能餓死比病死多

中國大陸國台辦發言人馬曉光今早表示，中國大陸在全球新冠肺炎感染率、死亡率最低，而依當前台灣所謂的新防疫模式，到年底前會有400萬到700萬人感染，「可以算一算有多少台灣同胞失去生命」。對此，我國指揮中心指揮官陳時中表示，中國防疫數字很漂亮不得不佩服，但「未來可能餓死比病死多」。

馬曉光表示，疫情發生兩年多來，中國大陸實施動態清零的防疫總方針，切實有效地阻擊了新冠疫情，是全球新冠肺炎感染率、死亡率最低的國家之一。

但上海封城已近一個月，3月27日分為兩區封閉管理及全民核酸檢測，隨後於30日宣布採取「全域靜態管理」，正式進入全城封鎖。

陳時中表示，中國防疫數字很漂亮，不得不佩服，但未來可能餓死比病死多。每個國家有自己好與不好的地方，「我們見賢思齊，見不賢就不要齊」。

不過國內最近隔離措施調整，有民眾表示，解隔離時間到了卻根本沒拿到試劑。陳時中表示，到現在還沒拿到單子或是物資但已經符合自主防疫者，一是有衛生局或關懷中心、鄰里長協助，或是也可以請親友幫忙購買快篩，即時使用。