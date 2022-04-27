蔡英文：疫情帶來挑戰與機會 台灣面板產業令人期待

蔡英文總統今天出席「2022 Touch Taiwan系列展開幕暨頒獎典禮」，她強調，疫情帶來挑戰，也同樣帶來機會，政府會持續推動相關措施，打造讓大家安心、安定、互利共生的產業環境。

蔡總統表示，今天2022 Touch Taiwan智慧顯示展覽會開幕，是今年上半年度最大的電子製造產業盛會。首先，她要感謝台灣顯示器產業聯合總會理事長柯富仁與各主辦單位的用心規畫，還有所有廠商的踴躍參加，一起透過這場盛會，展現台灣在顯示器產業的創新能力，讓國際看到台灣的產業實力，拓展海外市場。

蔡總統指出，今年的展會除了有六大主題，更聚焦在國內所關注的元宇宙、淨零碳排等重要發展議題，尤其將提供創新技術以及多元化應用，相信會讓大家耳目一新。

蔡總統認為，顯示科技是台灣重要且具有優勢的產業，不論是電視或是車用面板的出貨量，都在全球舉足輕重。特別是在疫情之下，全球供應鏈重組，加上遠距商機帶動了面板產業的成長，「我們看到面板業者選擇在台灣加深經營和發展。像是群創已經回台投資AI（人工智慧）智慧製造和前瞻研發，友達則是規畫在中科加碼投資擴廠，相信有大家的投入和支持，台灣面板產業的前景，一定令人期待。」

蔡總統指出，業界看好台灣，政府也會當產業最有力的後盾。政府透過跨部會合作，集結產官學研的意見，推動了「台灣顯示科技與應用行動計畫」，從2020年開始，5年投入177億元，來推動產業的創新精進。

蔡總統表示，在去年的Touch Taiwan系列展上，大家攜手成立「智慧顯示產業跨域合作聯盟」，促進政府、產業、學界的合作和溝通機制。她非常感謝大家跟政府一起打拚，提升台灣的國際競爭力。

蔡總統強調，疫情帶來挑戰，也同樣帶來機會，政府會持續推動相關措施，打造讓大家安心、安定、互利共生的產業環境。隨後，蔡總統頒發「顯示器元件產品技術獎」與「智慧顯示應用大賞」獎座予得獎企業代表。