防疫、備詢兩頭燒 改書面質詢？高雄議員意見不一

疫情升溫，又逢高雄市議會定期會總質詢期間，市長、官員蠟燭兩頭燒。高雄有議員主張乾脆改書面質詢，讓市長、官員全心坐鎮防疫，民進黨議員康裕成認為，議場上即問即答互動性比書面好，質詢是議員天職，她接受縮短時間，不同意改書面質詢。國民黨團總召童燕珍說，昨天民進黨團總召鄭光峰有來詢問她意見，她認為防疫和定期會可以兼顧，不同意改為書面質詢，除了防疫，高雄還有許多必須處理的市政議題，個別議員同意縮短質詢時間，尊重個人意見。

康裕成直言，書面質詢效果不是很理想，根本看不出是誰填答，議場上可以看到官員即問即答的回應、態度等，市民也能透過直播一起關注質詢，效益比書面好，若要改書面質詢，「也必須問問市民能接受嗎？」

時代力量市議員林于凱說，總質詢是議員職責，不該逃避，目前疫情面臨最大的挑戰是衛政、民政兩單位協調度不夠，「這不是市長層級要處理的吧，這些是局處首長或副市長要去協調的。」不少里幹事、里長都抱怨手上沒有居隔名單，根本不知道防疫包要發給誰。

「餐廳都不禁內用了，討論總質詢改書面說不過去！」市議員吳益政說，總質詢時議事廳的人不多，且大家都戴著口罩風險不高，如果真的覺得疫情嚴重，餐廳內用更危險。

無黨聯盟總召朱信強表示，目前未接獲任何黨團來詢問是否要採書面質詢，但有聽說有些議員想採書面質詢。如果真的要因應疫情採書面質詢，應正式召開政黨協商。朱信強認為，書面質詢力道弱，「平常就很多公文來往了，時效都比較難掌握。」朱認為，即使疫情升溫，但質詢也是議員的職責。目前仍希望採取現有質詢方式，除非疫情有大轉折，可以再視情況而定。

疫情升溫，加上議會兩頭忙，首長、官員時間吃緊。民進黨市議員康裕成指出，持續到5月24日正值高雄市議會總質詢，每天早上9點至12點市長必須綁在議會，他身為疫情指揮官，守護疫情是當務之急，但是他又要仔細聆聽及回答議員的總質詢，市長坐在備詢台應該是如坐針氈，昨天民進黨議員決定2人共用1個總質詢時間（50分鐘，質詢時間減半），目的是不要整個上午都把市長綁在議會，省下的時間，讓市長可以專心處理疫情，保護市民。

康裕成說，正值防疫關鍵時刻，昨天有議員提議「議員們都用書面質詢，讓市長專心處理疫情」她直接說她持反對意見，畢竟質詢是議員的天職，也是選民的付託，「如果議員改用書面質詢，高雄市民是否能接受也是重點。」