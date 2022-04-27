陳時中參加WHA 國民黨：應扮演好自己角色找人代勞

國民黨上午舉行「防疫監督平台：家長、產業心慌慌 防疫三寶何時到？」記者會，持續針對「居家隔離3+4」的防疫政策強力監督。國民黨文傳會主委王育敏表示，媒體指出中央流行疫情指揮官陳時中即將參加WHA的周邊會議，但國內疫情仍持續延燒，為什麼陳時中可以在這個時候跑出國外，而不請他人代勞？陳時中應該要扮演好自己的角色。

彙整居家隔離可能遇到的問題，王育敏表示，居家隔離倉促改採3+4的政策，有「人力少、欠周延、風險高、監督難、快篩缺」等多重問題產生，居隔者可能3天期滿仍可能未收到通知單及防疫物資；弔詭的是，自主防疫期間，學生不能到校上課，但家長卻可外出上班，規畫實在欠周延。

王育敏指出，還有隔離政策太快放鬆也可能導致重症與死亡風險大增，之後的自主防疫全仰賴居隔者的良心，更難以監督居隔者遵守防疫規範。而居隔期間每人至少需5劑快篩，但目前從個人到地方政府單位都有快篩試劑不足的問題，難道現在中央政府快篩準備充足了嗎？

國民黨副秘書長李彥秀表示，許多家長憂慮地向民代詢問要不要打莫德納疫苗？指揮中心拿疫苗施打意願表給家長填寫，實際上到底有沒有給家長選擇的機會？指揮中心在疫苗、快篩、藥物都準備不足的情況下，要家長承擔兒童施打莫德納的副作用風險，家長該如何勾選意願表？國人又該如何冷靜？

國民黨醫療委員會主委蔡明忠表示，媒體人周玉蔻的事件給醫療界的觀感非常不好，尤其在醫療量能緊繃下，要辛苦的醫護人員到府為特定人士作檢驗，絕對是不好的示範。

蔡明忠說，台灣不分族群，中重症的患者皆越來越多，民眾憂慮政府能不能在萬一確診後給予妥善照顧、充足的醫療量能與藥物支持，但政府卻遲遲未將治療藥物、快篩試劑備齊，讓人難以理解。在兒童疫苗部分，政府也應該給予家長具臨床實驗數據支持的BNT疫苗作為選擇。

台灣預防醫學學會理事長陳宜民則表示，現在Paxlovid的新冠口服藥國內只儲備18萬劑，而實際上款口服藥主要用來治療輕中度的感染者，在後期治療上應該更為普及，而中央流行疫情指揮中心也應該告訴大家目前的使用狀況、使用量為何？儲備足不足夠？否則，輕中症患者如果不能儘早期獲得藥物治療，進而造成病情持續惡化，這絕對不是大家樂見的結果。