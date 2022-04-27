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柯文哲拋「軟性封城」蔣萬安：應提具體內涵

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
針對3+4政策亂象，國民黨立委蔣萬安上午在立法院回應，政府推出防疫新政策，不該倉促，應有足夠的配套措施後，才正式上路。記者陳正興／攝影
針對3+4政策亂象，國民黨立委蔣萬安上午在立法院回應，政府推出防疫新政策，不該倉促，應有足夠的配套措施後，才正式上路。記者陳正興／攝影

北市長柯文哲昨天拋出，若病人數量大到醫院處理困難，就會實施「軟性封城」，引發議論。備戰參選台北市長的國民黨立委蔣萬安今表示，軟性封城可能只是概略性的戰略方向，任何防疫新政策或新名詞都應提出具體的實際內涵，如何執行、配合，才能有清楚的標準供民眾依循。

指揮中心推出「3+4」防疫新制，蔣萬安上午在立法院受訪時指出，目前看到民眾反映，都覺得政府的新防疫模式調整非常混亂，包括快篩試劑缺貨、公衛人力吃緊、行政負擔未減輕，都讓民眾很擔憂，他呼籲政府相關配套要周延，民眾才能清楚了解和配合。

對於民進黨立委何志偉日前指，蔣萬安在台北市長的民調下滑；蔣萬安說，透過民調帶風向的情況他看多了，不會影響自己在基層持續傾聽、請益，為民積極解決問題的態度。

針對媒體報導，蔣萬安找台北市議會前議長吳碧珠等人請益遭「碰壁」；蔣萬安否認，並表示，他一直持續向熟悉市政的前輩請益，他們也非常願意提供建議和協助，他都非常感激，絕對不會因有心人士刻意操作而被影響或分化。

此外，未登記黨內初選的國民黨台北市議員陳永德，傳出擬脫黨或是改掛民眾黨參選，蔣萬安說，相信黨中央會透過相關機制協調、溝通，國民黨一定會推出最強候選人、發揮團體戰力。

蔣萬安 北市 國民黨

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