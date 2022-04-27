「軟性封城」挨批雙城封控 台灣國嗆柯文哲：不懂裝懂

台北市長柯文哲昨天在防疫記者會中喊出「軟性封城」，引公民團體「台灣國」不滿，今天上午前往北市議會抗議，台灣國表示，在需要中央、地方齊心合作的時刻，台北若逕自宣布封城，和上海就成了「雙城封控」，他們柯別故意和中央作對，不懂裝懂。柯文哲見狀則不發一語，快步進入議會拜會黨團。

昨日本土確診個案新增6295例，台北市就有1302例，居隔人數逾2萬人，柯文哲預估，5月4日會單日破5000例、7日破1萬例，當確診數大到一個程度，醫院處理困難，就不排除「軟性封城」，降低所有活動。

不過台灣國不滿柯文哲逕自宣布「軟性封城」，理事長陳峻涵表示，封城只會讓人想到上海的民怨及亂象，還酸說「是雙城論壇中的雙城封控嗎？」。

陳提醒柯不要不懂裝懂，應與中央合作防疫，不是把陳時中當作假想敵，若一意孤行不排除如影隨形抗議，反制軟性封城。奉勸柯別再故意與中央作對。