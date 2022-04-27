陳時中赴世界衛生大會？綠委：一定要把握機會

「世界衛生大會」（WHA）下月登場，衛福部長陳時中傳出親赴日內瓦參加場邊會議，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬說，如果陳時中有機會能出訪WHA，一定要把握機會。原因是WHA年會是一年一次，再來全世界長期對抗疫情之下，各國也希望看到台灣的防疫經驗，陳時中部長出席是極具代表性。

鄭運鵬說，指揮中心在陳時中部長帶領下已經兩年半，各部會與整個組織運作都有一定的訓練與決策能力，現在政策是希望維持正常生活，疫情也沒有發生非得陳時中坐鎮的急迫狀況，所以若有需要下決策可以透過視訊與遠距方式進行。

鄭運鵬表示，如果WHA能夠成行的話是一舉數得，第一，指揮中心一樣可以維持正常運作，第二，陳時中部長可以藉這個機會接觸其他國家相關衛生主管，這對台灣走出去是很難得的機會。第三，順便拜訪去年疫苗支援台灣的友邦。若是明年或後年，說不定疫情已經不是各國首要考量，明年他再去與現在去的意義是不一樣的了。

至於陳時中參選呼聲高，鄭運鵬說，如果考量疫情，就不可能去考量選情，疫情狀況不好，民進黨就不好選，對執政團隊來說首要考量的一定是疫情。對於陳時中部長與民進黨政府來說，最重要的一直是疫情不會是選情。台北市長柯文哲要陳時中不要講選舉，但陳時中從來沒有講過選舉，防疫一直是部長第一重要的任務。

鄭運鵬表示，有些有心人士一直對陳時中拋出因為疫情不能參選的聲音，目標是希望陳不要下來選，所以對於疫情的連動也做了很多不同的詮釋，防疫過嚴或放寬都說陳時中是為了選舉，這很矛盾。

鄭運鵬認為，至少可以看得出來藍營是很怕陳時中出來選，但是目前北台灣的選舉，包含基隆與桃園都是民進黨執政，兩位市長都表現得很好，都不急著決定候選人。如果雙北要找陳時中的話，現在也不急著決定，雙北市長對陳時中的防疫政策現在也是磨刀霍霍，虎視眈眈，如果真的辭職參選，雙北市長也不會給陳時中好的臉色看。