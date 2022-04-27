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捐贈烏克蘭「運費比物資還貴？」外交部：愛心無價

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部向民間募集到比原本預估多十餘倍、共650噸的援助烏克蘭物資，估計運費暴增到2億多元。圖為3月中捐贈物資堆滿外交部停車場。圖／聯合報系資料照片
外交部向民間募集到比原本預估多十餘倍、共650噸的援助烏克蘭物資，估計運費暴增到2億多元。圖為3月中捐贈物資堆滿外交部停車場。圖／聯合報系資料照片

外交部募得650噸物資援助烏克蘭，高額運費引起關注，今在立法院外交及國防委員會，朝野立委接連詢問運費多少，預算何來？外交部次長俞大㵢表示，運費初步估計需2億元，但「愛心無價」。

外交及國防委員會審查及處理院會交付111年度中央政府總預算決議，外交部主管預算凍結案等61案，由俞大㵢報告；立委質詢關注捐贈烏克蘭物資運費、參與今年世界衛生大會（WHA）等議題。

民眾黨立委邱臣遠質詢，關切烏克蘭募款與物資援助等問題，詢問運費總共花費及預算來源；俞大㵢回應，運送還在進行中，最後總額會由承運公司結算，至於初步估價，大概需要2億元。

邱臣遠問，「運費比物資還貴？」俞大㵢則說，「但是愛心無價。」

之後質詢的民進黨立委羅致政一上台便說，「愛心是無價，但送愛心出去是有價。」今天不是在討論愛心有無價的問題，是在討論要花多少的經費，外交部是否有足夠經費將物品送出去。

羅致政並指出，外交部滿辛苦的，好不容易解凍53案，計2億3千多萬元，「剛好運費」。

俞大㵢重申，外交部會優先以自有預算勻支，如果不足，將向行政院請求協助，但目前還沒向行政院正式提出協助請求。

羅致政詢問現場的主計處官員，外交部是否已向主計處開口，官員表示，外交部有先來溝通；俞大㵢則說，外交部與主計處保持聯繫，但尚未提出。

外交部發言人歐江安昨表示，目前國人所捐贈的650噸人道救援物資，已分批空運約350噸物資至斯洛伐克、波蘭轉運至烏克蘭境內賑濟烏克蘭百姓，部分用於協助撤離至週邊國家的烏克蘭人民；目前相關的空運作業仍順利進行中，將視配合受贈國家或組織的清運能量、國際航空的運輸能量等，外交部會持續積極辦理。

歐江安並說，此案自規畫之初即匡列以外交部自有經費支應，因此尚未向行政院提出額外經費協助的請求；外交部將優先以自有預算勻支，如果未來相關支出有不足之處，將向行政院請求協助。

外交部 烏克蘭 愛心

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