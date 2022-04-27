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陳時中規畫5月赴WHA？外交部：有評估但以國內疫情優先

聯合報 / 記者張加／即時報導
指揮中心指揮官陳時中。記者謝承恩／攝影
指揮中心指揮官陳時中。記者謝承恩／攝影

「世界衛生大會」（WHA）下個月登場，衛福部長陳時中是否規畫親赴日內瓦參加場邊會議？外交部次長俞大㵢今在立院表示，有在評估，但以國內疫情處理為優先。

至於是否收到WHA邀請函，俞大㵢說，目前積極爭取中，不到最後一刻不會放棄。

立法院外交及國防委員會審查及處理院會交付111年度中央政府總預算決議，外交部主管預算凍結案等61案，由俞大㵢報告；立委質詢關注WHA、捐贈烏克蘭物資運費等議題。

傳出陳時中曾規畫親赴日內瓦參加場邊會議，另規畫走訪中東歐「感恩之旅」，感謝立陶宛等曾捐贈我疫苗的國家。

俞大㵢指出，外交部會與衛福部持續保持聯繫，做最妥適安排，考量國內疫情的關係，到時會決定是否辦理赴日內瓦，還要評估。

第75屆「世界衛生大會」訂5月22日至28日在瑞士日內瓦舉行，外交部發言人歐江安昨表示，外交部與衛福部全力爭取受邀以觀察員身分與會，並已展開相關籌備工作；至於今年具體的推案方式，基於與各國的互信與默契，相關細節目前不便對外公布，外交部將在適當時機向外界說明。

外交部 日內瓦 衛福部

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