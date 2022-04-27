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陳其邁提前離開議場 市府澄清：不是因疫情有變數

聯合報 / 記者林巧璉王慧瑛／高雄即時報導
今天上午10點左右，當時正在質詢的市議員蔡武宏突然說，「主席，時間先暫停，市長要開防疫會議，請先離席。」陳其邁雙手合十，向議員一一致意後快步離開議場。記者林巧璉／攝影
今天上午10點左右，當時正在質詢的市議員蔡武宏突然說，「主席，時間先暫停，市長要開防疫會議，請先離席。」陳其邁雙手合十，向議員一一致意後快步離開議場。記者林巧璉／攝影

本土疫情升溫，高雄市陳其邁今天出席市議會定期會市政總質詢約1小時後，突然快步離開議場，引發臆測。高雄市政府市長室表示，不是因為疫情生變，是議員、議會體恤市長要坐鎮防疫，同意市長向議會請假，其他3位副市長、局處長繼續在議會備詢，兼顧議會及防疫。

今天上午9點起，市議會市政總質詢，質詢順序為國民黨市議員蔡金晏、國民黨市議員蔡武宏及民進黨市議員江瑞鴻。蔡金晏、蔡武宏共用100分鐘，上午10點左右，當時正在質詢的市議員蔡武宏突然說，「主席，時間先暫停，市長要開防疫會議，請先離席。」陳其邁雙手合十，向議員一一致意後快步離開議場。

據了解，今天高雄新增案例約300例，疫情有增溫，陳其邁趕回市府坐鎮防疫事務。市府解釋，議員、議會體恤市長要扛防疫重擔，事先有做溝通，議員同意市長今天不用全程在議會總質詢，可提早趕回市府處理防疫事務，高雄疫情發展及相關對策都在掌控中，不是疫情有生變或出現棘手挑戰，請市民放心，市長下午防疫會議後，大約下午2點30分會透過直播向市民說明防疫動態及進度。

疫情 陳其邁 高雄市

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