2年沒回國 戶籍被遷出 陳宗彥：沒理由要動到修法

因疫情影響，海外國人不便回台，擔心出境逾2年遭遷出戶籍，影響勞健保、選舉等權益，在野立委紛紛提案修法解套。立法院內政委員會今審查「戶籍法」第16條文修正草案，內政部次長陳宗彥重申，我國雖有邊境防疫管制措施，但對國人隨時返國並無任何限制，「沒有任何理由需要動到修法。」

陳宗彥在報告中指出，遷徙登記應該依事實認定，就算被遷出戶籍，仍具有中華民國國籍，返國後只要持我國護照或入國證明文件就可辦理遷入登記。

包括藍綠都有立委提案修法，擬增訂「因天災、事變，致無法入境或入境顯有困難，或入境有致生命、身體健康受有重大損害之虞者」，不適用出境2年即遷出戶籍登記的規定。但大部分民進黨立委今質詢時，是持反對修法的態度。

陳宗彥表示，「遇天災不可抗力等原因」態樣不盡相同，是不確定的法律概念，將有認定標準不一的爭議。防疫措施從未限制國人入境返台，且雖然戶籍被遷出國外，只要持我國護照或入國證明文件，回國後即可由本人、戶長或委託第三人辦理遷入登記。

內政部報告指出，為保障境外國人權益，各機關提出針對健保及國保資格、國民年金及勞保老年給付、所得稅、地價稅等寬緩措施，另按「總統副總統選舉罷免法」規定，戶籍遷出國外的國人仍有選舉權，至於地方公職人員選舉，核心為「在地居民參與政治」，自應在地設籍一段時間，了解地方事務，始能選賢與能。

內政部戶政司長林清淇在答覆立委張宏陸質詢時表示，根據戶籍法的歷史脈絡，民國40年要出國前必須先申請、遷出，民國56年出國逾一個月要辦理遷出，民國73年到85年則是改為出境滿6個月須辦遷出登記，當初都是為了要確實落實人籍合一制度。

林清淇說，到了民國86年修法，考量人民工商運作蓬勃，才將6個月提高為2年。國人2年只要回國一次，戶籍就不會斷掉，若是考慮現況認為短暫先不回國，等回國後辦理相關權利仍可恢復。