公廣集團董事會改選難產 監委要查

公視、華視接連出包，外界認為原因之一是公廣集團第7屆董監事改選延宕近3年，人事不穩定導致內控出問題。監察院今天表示，監察委員王美玉、紀惠容、葉大華對此案甚為關切，為瞭解公視基金會董、監事改組問題，是制度或是行政怠失所致，已申請自動調查。

監委指出，依「公共電視法」規定，公視基金會設董事會，由行政院提名董、監事候選人，提交審查委員會以四分之三以上之多數同意後，送請行政院院長聘任之。

監委說，第7屆董事審查結果，始終未達法定董事人數，已延宕近三年，迄今無法順利組成董事會。且監察院102年曾就公視基金會第5屆董、監事選任作業，因行政院負有提名公視基金會董、監事候選人權責，又未主動稽催主管機關文化部辦理進度，作業延宕，涉有怠失，提案糾正行政院及文化部。

監委說，從第5屆至第7屆，公視基金會選任仍紛爭不斷，顯見問題依舊難解，公廣集團員工士氣低落，出錯連連，陷入治理危機。

監委表示，公共電視屬於全體國民，應向全民負責。究竟公視基金會董、監事審查程序是否合理？行政院、文化部對於公視基金會董事會組成及提名作業，有無善盡職責？公視、華視相關人事組織及管考有無制度上應檢討之處？如何改進現行人事體制，促使公視、華視未來健全發展？均有深入瞭解之必要。