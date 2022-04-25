3+4新制要5篩庫存夠嗎？ 指揮中心：五月初會較充裕

中央流行疫情指揮中心昨公布「3+4」新制，每個人7天內得做5次快篩，新制即日起生效。外界擔心，隨著確診人數天天增加，快篩試劑是否足以發給所有密切接觸者？會不會又有很多人隔離完還沒拿不到快篩？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，昨天才發70萬份快篩給各地衛生局，如果以單日確診5000人、每名確診者匡列5名接觸者來推估，一天需要12.5萬份快篩，70萬劑差不多可用一個禮拜。

莊人祥表示，這兩天單日確診5000多人，如以每位確診者匡列5名密切接觸者推估，一天就要匡列2.5萬人，每人發給5份快篩，一天就要12.5萬份。周日才發了70萬劑快篩到各地衛生局，估計應該可以用一個禮拜。

外界擔心，單日確診人數很可能再創新高，兒童確診也會匡列一整個班級為密切接觸者，一天所需的快篩數量還是很可能超出預估。莊人祥強調，5月初以後數量會越來越多，現有數量到四月底應無太大問題。

莊人祥表示，國內共同供應契約的數量，先前確實比較緊繃，有些數量撥不出來。希望這周開始共同供應契約就能比較正常穩定供應，每周也都一直在進口快篩，也可作為週轉。

指揮官陳時中表示，不論居家隔離或是居家檢疫，都由地方政府配發快篩試劑。地方政府若因共同供應契約供貨、訂貨不齊，中央都會全力支持。民眾自主防疫期間如果檢驗陰性不需要通報，但如果發現陽性，就必須通報相關單位。

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