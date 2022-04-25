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華視接連出包 鄭麗文：NCC只有中天還在的時候醒著

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
針對華視跑馬燈誤報天災、共軍襲台等烏龍事件引發社會譁然，已經請辭華視代理總經理的陳雅琳（右）、文化部主委李永得（左）與NCC主委陳耀祥（中）上午出席立法院委員會備詢。記者陳正興／攝影
針對華視跑馬燈誤報天災、共軍襲台等烏龍事件引發社會譁然，已經請辭華視代理總經理的陳雅琳（右）、文化部主委李永得（左）與NCC主委陳耀祥（中）上午出席立法院委員會備詢。記者陳正興／攝影

華視新聞跑馬燈連爆大紕漏，引發朝野抨擊。國民黨立委鄭麗文說，NCC只有中天還在的時候醒著，短短一周內，華視3次跑馬燈失誤，居然是請立法院提出解決方式、讓華視有機會去獲得解決？這樣的失誤若換作是當年的中天電視台，早就被NCC火速撤照關台，哪有像華視這麼好康？

鄭麗文表示，華視出包最該負責的就是NCC，NCC不是最會管新聞電視台嗎？可以像對待中天新聞台一樣平等的對待華視嗎？華視是不是應該關台？以後華視要怎改，要怎麼慢慢改，都先從52頻道關台後再慢慢思考，才不會影響人民的閱聽權。

國民黨立委李貴敏也質疑，NCC主委陳耀祥還辯稱「責任不在NCC」、「不是上下架的問題，是內部管控的問題」？相較華視高層還知道請辭自劾，一手催生今日亂象的NCC還當沒事一樣袖手旁觀，難道不該為華視上架的成敗及績效負責？當初講「黨政軍退出媒體」，現在NCC又做到哪了？

李貴敏指出，華視出包最該負責的就是NCC，當初力主華視進入52台的不就是NCC？但對於華視的處置方式，NCC居然需要3到6個月才能定案，新聞本來就需要民眾信賴其內容，才知道這些事實發生後應該怎麼因應。華視又是連續出包，那這3到6個月期間，難道百姓不需要信賴這家媒體上所提供的訊息？

李貴敏批評，NCC主委說，台灣的新聞台不是只有華視。試問，民眾在看到別台沒有的訊息時，又怎麼搞得清楚，到底是一則錯誤新聞，還是華視的獨家？這不就把人民「知的權利」封殺掉？

華視 NCC 李貴敏

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