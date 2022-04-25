社交距離APP八百多萬下載 陳時中：將取代實聯制
新冠疫情大爆發，民眾自覺身體狀況異常便會就醫篩檢，導致篩檢需求量大增。台灣急診醫學會公布四項指引，呼籲民眾先行檢視自身染病風險及症狀嚴重度，別急者衝急診要求篩檢，不但可能排擠急重症病人救治，更會暴露於群聚感染風險。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，雙北和高風險縣市有開設社區篩檢站，快篩陽性後若要確認採檢結果，可到篩檢站分流。
羅一鈞表示，急診應留給有急、重症民眾就醫，除非有相關警示症狀才需要去急診，無症狀或輕微症狀者，若發現快篩陽性，可多利用社區採檢站，不要擠到急診影響真正需要就醫民眾的權益，也避免交叉感染。
指揮中心今天公布縮短居家隔離至「3+4」，指揮官陳時中也表示，過去透過設立電子圍籬加上法律方式強制管理，但疫情到一定規模行政量能已跟不上，管理失去效果，將採「自主精神」防疫。目前社交距離已有800萬多下載量，差不多要取代實聯制，修改好就會上路並取消實聯制。
疫情快報
▪【疫情專題】4月25日新增本土5,108例、境外移入113例 無病歿
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【QA整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
▪【QA整理包】確診了怎麼辦？秒懂居家照護資格、準備物品、解隔條件
▪【QA問答】打疫苗才進辦公室？快篩費用誰付？勞工權益一次看清楚
▪【QA問答】居家隔離、照顧者每天補助1千元 申請資格、方法總整理
▪【QA問答】家人朋友同事確診，我該怎麼辦？ 10大常見疑惑
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言