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傳台灣首府大學「決定申請停招」？ 新上任校長這麼說

社交距離APP八百多萬下載 陳時中：將取代實聯制

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君／台北即時報導
台灣社交距離APP，將取代實聯制，未來進入場域時要出示APP畫面。記者杜建重／攝影
台灣社交距離APP，將取代實聯制，未來進入場域時要出示APP畫面。記者杜建重／攝影

新冠疫情大爆發，民眾自覺身體狀況異常便會就醫篩檢，導致篩檢需求量大增。台灣急診醫學會公布四項指引，呼籲民眾先行檢視自身染病風險及症狀嚴重度，別急者衝急診要求篩檢，不但可能排擠急重症病人救治，更會暴露於群聚感染風險。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，雙北和高風險縣市有開設社區篩檢站，快篩陽性後若要確認採檢結果，可到篩檢站分流。

羅一鈞表示，急診應留給有急、重症民眾就醫，除非有相關警示症狀才需要去急診，無症狀或輕微症狀者，若發現快篩陽性，可多利用社區採檢站，不要擠到急診影響真正需要就醫民眾的權益，也避免交叉感染。

指揮中心今天公布縮短居家隔離至「3+4」，指揮官陳時中也表示，過去透過設立電子圍籬加上法律方式強制管理，但疫情到一定規模行政量能已跟不上，管理失去效果，將採「自主精神」防疫。目前社交距離已有800萬多下載量，差不多要取代實聯制，修改好就會上路並取消實聯制。

新冠肺炎

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