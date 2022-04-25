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傳台灣首府大學「決定申請停招」？ 新上任校長這麼說

華視跑馬燈連日出包 監委申請自動調查

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
華視新聞第二次出包被網友揭發後，華視董事長陳郁秀（中）和華視代總經理陳雅琳（右）雙雙請辭。兩人上午前往立院報告華視出包之事，立委詢問兩人是否會接受慰留，兩人皆表示，不會接受慰留。記者陳正興／攝影
華視新聞第二次出包被網友揭發後，華視董事長陳郁秀（中）和華視代總經理陳雅琳（右）雙雙請辭。兩人上午前往立院報告華視出包之事，立委詢問兩人是否會接受慰留，兩人皆表示，不會接受慰留。記者陳正興／攝影

華視頻繁出包，跑馬燈連日來多次發布「新北市遭共軍飛彈擊中，台北港艦艇爆炸、設施、船舶毀損」、「板橋站疑似遭特工縱火施放爆裂物」、「新北市泰山發生規模七地震」、「大屯火山爆發，岩漿滾滾而下」、「台北凌晨下起拳頭大冰雹，市區交通大亂」等不實新聞，監察院今天表示，為究明責任，監察委員賴鼎銘、葉宜津、林郁容已申請自動調查。

監委指出，華視發布不實跑馬燈新聞，造成社會不安，為示負責，華視代總經理及公廣集團董事長更因此請辭，但事實到底為何？是單純作業流程疏失，抑或有其他系統性、結構性問題？文化部及國家通訊傳播委員會（NCC）等主管機關有無善盡督導之責？應否追究相關疏失責任？均有深入調查之必要。

華視 北港

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