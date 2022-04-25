華視跑馬燈連日出包 監委申請自動調查

外交部長吳釗燮之子吳迪，現任民進黨駐美副代表，在外交家雜誌（The Diplomat）投書「國民黨的國防政策：走向對稱姿態」（The KMT's Defense Policy: Toward a Symmetric Posture），副標題為「台灣在野黨在國防問題上的態度與執政的民進黨截然不同」。文章指出，國民黨從2016年大敗之後，至今對國防議題態度不明，分析他們此一領域核心人士過往發言，還是可以推斷，國民黨比民進黨更傾向於對稱建軍，在戰略規畫上，也更會向華府要求自主。

2022-04-25 18:45