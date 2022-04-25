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促轉會代理主委葉虹靈：絕對支持移除中正紀念堂銅像

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
促轉會向立法院提出報告，要求駐中正紀念堂的三軍儀隊應將駐防場所移出銅像大廳。圖／路透社
促轉會向立法院提出報告，要求駐中正紀念堂的三軍儀隊應將駐防場所移出銅像大廳。圖／路透社

促轉會代理主委葉虹靈今天接受網路節目「新聞不芹菜」專訪，針對中正紀念堂轉型，葉虹靈說，絕對支持移除中正紀念堂的銅像，但中正紀念堂全區是古蹟，要動一磚一瓦都需要配套。她也表示，促轉會主管威權象徵，文化部主管中正紀念堂，目前對於中正紀念堂轉型是協力合作。

葉虹靈指出，文化部目前透過展覽的方式來改變中正紀念堂的內涵，促轉會則是盡力讓外界聚焦在中正紀念堂轉型，而不是只單獨聚焦在蔣中正銅像上。

對於外界質疑，文化部只以辦展覽的方式來改變中正紀念堂內涵只是在操弄議題，無法降低蔣中正銅像的威權性？葉虹靈回應，絕對支持移除中正紀念堂銅像，本周六開始會在松山文創園區舉辦展覽，讓知名建築師設計室內動線，討論把蔣中正銅像移到邊邊，透過視覺和配置，解決威權性的問題。

葉虹靈強調，中正紀念堂全區是古蹟，要動一磚一瓦都需要配套，但轉型也不是紙上談兵，規畫報告中有目標、有期程，還包含扁政府時期的空間解嚴圍牆，要改變整個公園的配置，市民即可更友善地進入，所以不僅是針對蔣中正銅像而已，針對整個園區的配套辦法，都已寫在總結報告中。

葉虹靈說，蔣中正是前總統沒錯，但民主歸民主，歷史歸歷史，蔣的功過可以讓外界持續辯論，「但是國家不應該以這種方式繼續紀念他。」她也說，轉型的工作不是幾個月內可以完成，但在正式完成轉型之前，過程可以有更多的解放性。

針對國民黨立委蔣萬安拋出讓中正紀念堂轉型為「台灣建設紀念館」或是「台灣歷史紀念館」，葉虹靈認為，「我覺得他的提議是好的，但轉型還是不能脫離歷史脈絡，或是直接變成一個購物商場，還是要扣緊歷史核心去做變動」。

中正紀念堂 蔣中正 促轉會

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