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指國家涉入林宅血案 葉虹靈：國安局在案發後沖掉錄音

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

促轉會代理主委葉虹靈今天接受網路節目「新聞不芹菜」專訪，針對國內「林宅血案」、「陳文成命案」兩大指標案件，葉虹靈指出，這兩案自事件爆發以來政府已查過許多次，促轉會的報告大概是第一次指出國家有嫌疑，官方調查過去幾乎不考慮國家涉案的可能性。她也指出，案發當天有關鍵錄音帶，但國安局在案發後幾天就將內容沖掉。

葉虹靈說，在林宅血案中，目前指出國家有嫌疑，而先前討論林宅血案發生時，外界質疑明明林宅被24小時監控，竟然還讓凶手跑進去，代表背後一定跟政府有關，但當時政府卻否認監控。

葉虹靈提到，「後來有訪談到當時的警總人員，他們承認林義雄被抓走時，還是有對林宅實施監控，但弔詭的是，該名警總人員說案發當天，因為景美需要開庭，所以把監控林宅的人員都調去支援。」

葉虹靈接著說，當時國安局也有監聽的錄影帶，案發當天有一通電話從林宅撥到「金琴西餐廳」，而該捲錄音帶已在先前被證實存在，不過根據國安局的新檔案發現，原來國安局在案發後幾天就將內容沖掉。「當時調查推測，是凶手打去西餐廳報信任務完成，而這捲錄音帶為何會被沖掉？後續發現這件事，促轉會想去約談相關承辦人，但該員已因帕金森氏症過世。」

葉虹靈說，轉型正義工作來的太晚，相當遺憾，如果國安局檔案在10年前就出土，就有機會獲得真相。

葉虹靈也提到，事發後的辦案風向，都把凶手身分倒向美籍澳洲大學政治學教授家博，且調查局也把大量資源放在盤查黨外，就像是在打造一名代罪羔羊。

葉虹靈說，政府當時試著帶風向，林宅血案中倖存的林義雄長女林奐均，甚至在接受辦案人員偵訊時，被故意在用誘導性提問，要把凶手身分導向家博，不過目前相關證詞都已經被推翻，並把嫌疑導向國家，呼籲相關答案要再度清查。

葉虹靈表示，當時也有錄音，可以證明家博在案發時，僅是打電話來關心林宅，因此可以排除家博涉案，但政府的辦案系統就是想把答案導向黨外。

至於陳文成事件，葉虹靈提到，過去官方對此案的死因都抱持迴避態度，促轉會是第一次指認此案他殺機率比自殺機率高。根據當時錄音帶，警備總部說法可以說是破綻百出，警總雖然宣稱他平安離開警總，但後來一一去比對證詞，5個護送陳文成的人，離開時間點與護送的時間根本前後不同，完全兜不攏。

葉虹靈強調，警總當時就是在亂帶風向，一下說自殺、情殺等等，家屬、外界很難接受，且各種佐證陳文成有活著離開警總的都是口證，經過比對後根本站不住腳。

葉虹靈指出，當時警總還請物理學家來研究，發現他殺可能性高，「但他們也沒有如實呈報。這次促轉會透過新的證據、法醫學者、物理學家估量，他殺可能性確實高於自殺，並且情治機關的嫌疑也不容排除。」

對於外界質疑檔案局公布檔案仍不完整，葉虹靈表示，檔案局資料都是開放的，但有部分被塗掉，就是國安情治機關的作為，只能透過修法來規範，需要大家持續關注相關議題。

國安局 促轉會 陳文成

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