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法總統馬克宏連任成功 蔡英文：盼台法關係持續強化

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
馬克宏成為20年來首位連任成功的法國總統。路透
馬克宏成為20年來首位連任成功的法國總統。路透

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）於4月24日總統大選第二輪投票中贏得勝利，勝選連任。總統府發言人張惇涵今天表示，蔡英文總統代表我國政府及人民，向馬克宏及法國人民表達誠摯祝賀之意，並祝福法國政府在馬克宏的領導下，順利推動各項國政。

張惇涵表示，近年在馬克宏領導下，台法在各領域交流持續深化，法國各界挺台力量也不斷提升，從2020年我國增設駐普羅旺斯辦事處，到2021年法國參議院及國民議會分別首度通過友台決議，支持台灣參與國際組織；乃至2022年法國公布新版印太戰略，首次納入台灣。此外，法國行政部門在「七大工業國組織（G7）」、法澳及法日「2+2」外交暨國防部長聯合會議等，也明確表達對台海和平穩定的關注與重視，在在印證台法關係日益緊密友好。

張惇涵表示，蔡總統認為，台灣與法國為理念相近的民主夥伴，共享「自由、平等、博愛與人權」等普世價值。期待台法關係在馬克宏領導下持續強化，共同為增進台法人民的福祉發展及國際社會的和平繁榮，做出更多積極貢獻。

法國 馬克宏 張惇涵

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