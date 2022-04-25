視察基層過午未食 蘇貞昌：這種行政院長太硬了！

行政院長蘇貞昌今在屏東縣安排一整天視察行程，至下午1點30分還在新園鄉鹽埔漁港聽取簡報，行程結束前意在言外說，「這種行政院長太硬了！」他指著隨行的屏東縣長潘孟安，為隨行人員過午未食有點不好意思說，「這些人跟著我到現在還沒吃，也不知道縣長有沒有幫我們準備便當，不然我們看破自己路邊買一買趕快來去恆春。」

東港鹽埔漁港合併年產值逾20億元，排名全台第2，蘇貞昌極為重視，1年多前也曾至此視察，當時還為了鹽埔漁港周邊境髒亂頗為不悅，當場指示立即整頓改善。

今再安排鹽埔視察行程形同驗收，蘇貞昌對整體改善成果還算滿意，不過在漁業署副署長林國平簡報時還是展現「衝衝衝」風格，除了即席追問相關建設細節，還數度打斷簡報指，「這個聽過了，這個我聽過好幾次了」，要相關主管直接講重點。

潘孟安隨行視察，提出漁工安置中心、網具整補場及曬網場興建工程、鹽埔漁港卸魚場工程、鹽埔漁港監視系統、鹽埔漁港道路興建及堤面修復工程及停車場工程、鹽埔泊區曳船道改善工程等6項計畫，爭取政院補助。此外，新園鄉代林吉良也陳情，指新園鹽埔一帶長年遇雨則淹，希望政院協助改善。