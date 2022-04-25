上周玉蔻節目被匡列 民進黨議員今防疫旅館視訊質詢

疫情確診數急速爆增，台中市議員周永鴻因19日上政論節目，因與主持人周玉寇同台被匡列，目前在防疫旅館隔離。周永鴻今在旅館以視訊質詢民政業務，指出目前全市約4000人隔離中，關心市府居家照護及防疫補償金發放，周也成為市議會第一位在議會建築外進行視訊質詢，助理還準備人形立牌與多位議員聯合質詢，噱頭十足。

民進黨議員周永鴻今在防疫旅館視訊質詢，並與議員江肇國、曾朝榮、蔡耀頡聯合質詢。周永鴻指出，國內疫情確診數量大增，「台中市居家安心照護計畫」21日上路，加上中央又計劃縮短隔離時間，目前第一線各區公所對隔離者的家居環境檢查、須關心工作協助量業務爆增，他以自己的隔離經驗，要求民政局務必做好準備。