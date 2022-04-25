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上周玉蔻節目被匡列 民進黨議員今防疫旅館視訊質詢

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員周永鴻因上周玉蔻節目遭匡列，今在旅館視訊質詢。記者陳秋雲／翻攝
台中市議員周永鴻因上周玉蔻節目遭匡列，今在旅館視訊質詢。記者陳秋雲／翻攝

疫情確診數急速爆增，台中市議員周永鴻因19日上政論節目，因與主持人周玉寇同台被匡列，目前在防疫旅館隔離。周永鴻今在旅館以視訊質詢民政業務，指出目前全市約4000人隔離中，關心市府居家照護及防疫補償金發放，周也成為市議會第一位在議會建築外進行視訊質詢，助理還準備人形立牌與多位議員聯合質詢，噱頭十足。

民進黨議員周永鴻今在防疫旅館視訊質詢，並與議員江肇國、曾朝榮、蔡耀頡聯合質詢。周永鴻指出，國內疫情確診數量大增，「台中市居家安心照護計畫」21日上路，加上中央又計劃縮短隔離時間，目前第一線各區公所對隔離者的家居環境檢查、須關心工作協助量業務爆增，他以自己的隔離經驗，要求民政局務必做好準備。

周永鴻指出，台中市目前超過4000人居家隔離中，不少人因隔離期無法工作、收入無以為繼，中央規劃防疫補償金，分成申請人確診或被匡列，照護孩童或高齡、行動不便的同住者兩種情況，他詢問社會局長彭懷真申請資格和窗口，民政局長吳世瑋表示，區公所的社會課可以協助諮詢。

台中市議員周永鴻因上周玉蔻節目遭匡列，今在旅館視訊質詢，人形立牌與眾議員聯合質詢。記者陳秋雲／翻攝
台中市議員周永鴻因上周玉蔻節目遭匡列，今在旅館視訊質詢，人形立牌與眾議員聯合質詢。記者陳秋雲／翻攝

居家隔離 台中市 疫情

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