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【即時短評】居家隔離幾天好？ 盧秀燕問題早有答案

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
面對疫情已流感化，政治人物應該正視事實，把施政重心轉為趕緊讓社會恢復正軌並振興經濟。圖／台中市政府提供
面對疫情已流感化，政治人物應該正視事實，把施政重心轉為趕緊讓社會恢復正軌並振興經濟。圖／台中市政府提供

對於中央有意縮短居家隔離期為「3+4」，台中市長盧秀燕今建議中央應提出過去全台居隔累積的科學數字，以安民心。其實「科學數字」早已有，還曾多次被醫師提及，那就是確診者99.6%是輕診或無症狀，已經流感化，實在不必再計較居家隔離天數。

最近幾天，中央流行疫情指揮中心公布的本土確診數字，逐日往上增，前天新增3859例，昨天4304例，今天看到5172例，中央目前採取「不清零」政策，確診人數一再創新高，甚至估未來會日達4.5萬人染疫。

傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬昨天就在台中市的防疫記者會中就提到這個99.6%的數字，他說全國確診者99.64%是輕症，0.03是重症，0.33是中症，而且台中是目前守得最好的城市，Rt值約1點多一些，小於2。

事實上，在疫情已流感化之下，政治人物該探究的不是居家隔離應該幾天，而是該面對流感化的事實，即使是確診了，就像一般感冒，致死人數甚至還比以往的流感少。如果是這樣，那還有必要再談居家隔離嗎？

即便是3天的居家隔離時間，恐怕民眾都不會接受。因為一確診，就要面對疫調的詢問、隱私的曝光，還有自己和親人、同事、朋友一大群人都被隔離，政府還必須耗掉龐大行政量能，這都僅為了一場小感冒而已。

已有太多的專家和醫師提出疫情已流感化的看法，科學數字也已清楚顯示，政治人物如今該做的，是鼓勵還沒有打疫苗的人趕緊施打，並妥善保護免疫力弱的老人，另則該把施政的注意力、人力和資源用在讓社會恢復正軌和振興經濟上，而不是讓民眾陷於無必要的居家隔離之中。

居家隔離 流感 感化

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