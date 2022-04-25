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拿政府標案打獨家遭批 陳雅琳身兼多職指「忍辱負重」

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
立法院上午質詢華視「共軍襲台」烏龍跑馬燈事件，華視代總經理陳雅琳（左）出席備詢。記者陳正興／攝影
立法院上午質詢華視「共軍襲台」烏龍跑馬燈事件，華視代總經理陳雅琳（左）出席備詢。記者陳正興／攝影

華視連續五天出三次包，第一天出事時代總經理陳雅琳卻因出國採訪隔離中，更被爆出此一採訪是拿僑委會編業卻打獨家、且未根據預算法明確標示是政府編業。針對華視身為公廣集團卻頻拿政府編業，多位立委今於立法院教委會提出質疑，華視董事長陳郁秀回應，上周四開的董事會深切討論，認為這樣不妥，對政府編業未明確標示也必須檢討。陳雅琳表示，她也曾想過辭掉新聞台台長之職，但再辭華視的管理階層會變成真空，只好「忍辱負重」暫代繼續工作。

立委林奕華質疑，身為公廣集團，華視代總經理陳雅琳出國採訪拿標案寫獨家，有沒有違反對公共電視的堅持和獨立性?文化部長李永得回應，尊重華視專業治理。

陳雅琳則表示，華視16年來自負盈虧、沒拿政府任何預算；至於拿政府編業採訪卻打獨家，她表示，就經理人角度，一次出差「希望有更大效益」，此次採訪過程遇到紐約槍擊案、法國大選，身為新聞人一定會去跑，且這部分是用華視的預算因應。林奕華則認為是僑務會預算或華視預算，必須釐清。

林奕華認為，陳雅琳現在在公廣集團，「必須帶頭作好的示範」，她認為此一作法已違反華視的「編輯室公約」。

陳雅琳在華視出事時，身兼代總經理、台長、主播與主持人等職務。立委萬美玲質詢時表示，一人身兼多職，能夠面面俱到?為什麼身兼如此多職「能量超載」?陳雅琳表示，這是當初簽的契約。

萬美玲指出，陳雅琳身兼代總經理、新聞台台長、主播、節目製作人，還要出國去採訪。而陳雅琳出國團隊中，有一位非華視的工作人力配置，萬美玲質疑出差不找華視員工卻找親信，陳雅琳則表示是因為人力不足，才以承攬合約找非編制人員。

陳雅琳表示，她也曾想過辭掉新聞台台長之職，但多人因出包之事被懲處、離職，她再辭華視的管理階層會變成真空，只好「忍辱負重」暫代繼續工作，萬美玲繼續逼問「這個辱是誰給的？」陳雅琳想了幾秒回答：「我們自己犯下的」。

華視新聞第二次出包被網友揭發後，華視董事長陳郁秀（左二）和華視代總經理陳雅琳（右一）雙雙請辭。兩人上午前往立院報告華視出包之事，立委詢問兩人是否會接受慰留，兩人皆表示，不會接受慰留。記者陳正興／攝影
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華視 陳雅琳 萬美玲

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