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華視拿僑委會1200萬做獨家新聞？蔡清祥：政風會了解

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

華視新聞台日前快訊誤播「新北市遭共軍導彈擊中，台北港艦艇爆炸、設施、船舶損毀」等戰爭資訊引發討論，法務部長蔡清祥今天在立法院接受媒體採訪表示，如果有涉及刑責，檢調會介入偵辦。

媒體也問蔡清祥華視拿了僑委會1200萬元預算卻做「獨家新聞」，不過，廣告影片最後1秒才標記是廣告有無違反預算法？蔡清祥說，如果廣告是僑委會所委託，僑委會的政風單位會進行了解，再做後續處理。

華視新聞台本月20日早上「跑馬」新聞快訊出現「新北市遭共軍導彈擊中，台北港艦艇爆炸、設施、船舶損毀」、「戰爭有爆發之虞」、「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令」。

立法院司法及法制委員會今天審查被害人保護法修正草案，蔡清祥列席報告，蔡在會前接受採訪說相關單位會了解，如果有涉及到刑事責任話，檢調會介入。

蔡清祥 僑委會

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