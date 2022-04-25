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快篩、疫苗、居隔自相矛盾 陳時中騎虎難下的防疫亂象

找不出病因？ 疑難雜症門診 揪出最常見3大疾病

指有黨證免隔離 民眾黨發言人楊寶楨挨告

中央社 / 台北25日電

民眾黨發言人楊寶楨日前在臉書發文質疑北市議員簡舒培苗博雅隔離。「焦糖哥哥」陳嘉行今天到台北地檢署，告發楊寶楨涉違嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例。

媒體人周玉蔻日前自曝確診COVID-19，楊寶楨22日在臉書上以「綠能，你不能。有黨證，免隔離？」為題貼文表示，簡舒培、苗博雅近3日也參與周玉蔻主持的電視政論節目，時長約2小時，甚至全程都沒有戴口罩，「不論篩檢結果是不是陰性，也都不需要隔離？」

苗博雅到留言區反擊，指楊寶楨沒查證就造謠生事，她快篩陰性，自主管理足不出戶，後來接到衛生局匡列通知，立刻按照衛生局的指示隔離。

簡舒培也表示，「指控別人沒有自我健康管理、沒有隔離都不用拿出證據嗎？」她已進到防疫旅館，開始隔離。想選議員的人一天到晚造謠說謊，還死不認錯，罵別人雙標。她奉勸楊寶楨犯錯要認錯，不要學黨主席（柯文哲），千錯萬錯都是別人的錯，當媽寶。

台北市議員擬參選人陳嘉行認為，楊寶楨指簡舒培、苗博雅因身分無須隔離並非事實，上午到台北地檢署，遞狀告發楊寶楨涉嫌違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例。

隔離 簡舒培 苗博雅

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