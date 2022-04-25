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基進黨稱「邱愛告」 邱于軒：言論自由不該為霸凌手段
台灣基進黨今在高雄市議會外開記者會，稱民眾只是在網路上討論、指教，就被市議員邱于軒提告，稱邱于軒為「邱愛告」，另也指出邱于軒濫用言論免責權，在議事廳說粗話。邱于軒表示，自己認真問政，花很多時間選民服務，但言論自由不該變成霸凌手段，只是尋求司法保護自己和家人。
市議員參選人張博洋、楊佩樺、李雨蓁等人今出席記者會，三民區市議員參選人張博洋指出，從幼教業者質疑邱于軒「作秀作過頭」，市民在臉書評論邱的爭議言行，通通都被邱大告到底。但是司法也還給大家公道，這些皆為不起訴。
張博洋表示，民意代表就是要傾聽民意、替人民問政，但邱于軒在議會內仗著免責保護傘造謠罵髒話；在議會外仗著民代身分對人民進行司法追殺。張博洋自己也被邱于軒的丈夫提告，張說，「如果邱于軒勝訴也罷，但大多數都是慘遭法院認證。」
邱于軒說，自己真的很不想回應，自從當選議員後認真問政、選民服務，連陪家人的時間都很少，但偏偏有人只想用攻擊、抹黑打選戰。
邱說，言論自由也不該成為霸凌，自己曾被罵是「破麻」、「肥母豬」、「垃圾」，甚至有人在自己的孩子學校外打卡，對孩子人身安全造成威脅。
邱于軒強調，攻擊和謾罵不能被姑息，自己只是用司法這個最後防線保護自己和家人，未來還是會堅持下去。
和邱于軒同選區的楊佩樺表示，民眾本就有對政治人物監督、批評的權利，邱卻漠視這個權益愛提告，「這樣的人適合繼續擔任高雄市民的民意代表嗎？」「適合代表林園大寮的鄉親嗎？」
楊說，自己如果當選絕不會做壞議員，不濫告市民、不濫用免責權、不傷害民主賦權。
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