公廣董事延任900天 李永得：五月中「會有很大進度」

公視華視接連出包，外界認為根源在於公廣集團第7屆董監事審查委員會無法順利召開、遲遲無法選出新的董監事與經營團隊、導致經營團隊處於延任或代理900多天的荒謬狀態。文化部長李永得今天在立法院教委會表示，目前正在徵詢審查委員最方便出席時間，預計五月中旬就可以召開審查委員會。

李永得表示，兩年前他接任文化部長以來，對公廣集團董監事改組，曾拜訪過3位國民黨黨團總召、1位國民黨主席，所有在野黨黨團召集人我都拜訪過，希望能夠尋找出一個快速解決的方法

後來發現進度有限，文化部於是啟動修法(公視法)，行政院已審查通過，但院會還沒通過，因為希望與在野黨共同討論更好的方法，「不要用決戰方法來做」。李永得透露，「最近會有很大的進度」，目前取得共識會重啟董監事改選程序，現正徵詢審查委員最方便出席時間，預計五月中旬就可以開審查委員會。