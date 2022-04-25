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蔡壁如嘉義執行長以無黨籍參選原因曝 黨部給祝福

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
王冠鈞（右）日前成立立委蔡壁如嘉義服務處，民眾黨主席柯文哲（中）到場，市議員吳上明出席。本報資料照片
王冠鈞（右）日前成立立委蔡壁如嘉義服務處，民眾黨主席柯文哲（中）到場，市議員吳上明出席。本報資料照片

民眾黨3天前提名年底嘉義市議員、里長參選人，身兼立委蔡壁如嘉義服務處執行長的王冠鈞卻同步宣布以「無黨」競逐西區議員，王冠鈞陣營表示，無黨身分較好發揮，並未向黨內登記，與嘉市黨部也保持良好關係。

民眾黨嘉市黨部主委吳亭蓁說，王冠鈞有自己考量，沒有交黨內登記報名資料，尊重他個人意願、給予祝福，他負責的黨務則沒異動。

民眾黨3天前提名林昱孜選東區議員、張哲綱選興安里長、楊智凱選荖藤里長，先前被爆出有妨害自由前科的王冠鈞同天卻宣布以無黨籍競逐西區議員。

王冠鈞雖然直播澄清他只提供場地，且易科罰金執行完畢，妨害自由前科是懵懂時期曾經犯的錯，也深刻檢討，但據了解，此事件令黨內部分人士對他感到存疑，盼切割止血。

王冠鈞則盼以「用心、努力、加油、服務、勤」，爭取黨內外認同。

王冠鈞陣營指出，獲得無黨的議員吳上明提攜、支持，認為無黨參選比較有揮灑空間，已成定局，黨內登記才沒有送件，也不會退黨，「立委蔡壁如嘉義總服務處執行長」、「民眾黨嘉市西區服務處主任」不變。

民眾黨嘉市黨部先前指出，中央黨部21日通過嘉市東區議員參選人32歲林昱孜、東區興安里里長參選人32歲張哲綱、東區荖藤里里長參選人30歲楊智凱，都是政治素人，主打「青年從政」，了解市井小民的需要，解決日常生活中遇到小問題。

吳亭蓁說，5月底到6月初，會有第3波人選提名，從里長到議員、市長，有合適人選都會提出，因王冠鈞無黨選西區議員，視情況若西區黨內還有人選，也不排除提名。

民眾黨嘉義市黨部宣布參選者，林昱孜（中）選東區議員、張哲綱（左二）選興安里長、楊智凱（右二）選荖藤里長。圖／民眾黨嘉義市黨部提供
民眾黨嘉義市黨部宣布參選者，林昱孜（中）選東區議員、張哲綱（左二）選興安里長、楊智凱（右二）選荖藤里長。圖／民眾黨嘉義市黨部提供
王冠鈞宣布以無黨參選嘉義市西區議員。本報資料照片
王冠鈞宣布以無黨參選嘉義市西區議員。本報資料照片

民眾黨 東區 嘉義

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