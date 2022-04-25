擬參選人今起可收政治獻金 內政部4訣竅提醒民眾

今年九合一大選11月26日舉行投票，內政部表示，自今日起，直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員、鄉（鎮、市）長、直轄市山地原住民區長擬參選人可開始收受政治獻金。提醒民眾如想透過政治獻金捐贈表達對擬參選人的支持，務必掌握「期間」、「資格」、「額度」及「方式」4訣竅，才能捐得合法又安心。

內政部表示，政治獻金收受「期間」，依照政治獻金法規定，直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員、鄉（鎮、市）長、直轄市山地原住民區長擬參選人，從4月25日起可以收受政治獻金；鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區民代表、村（里）長擬參選人，從8月25日起得開始收受，所有收受期限都只到投票日前1日為止。

至於政治獻金捐贈者「資格」，內政部表示，不論個人、政黨、人民團體及公司都能捐，但未滿20歲、與政府機關有巨額採購或重大公共建設投資契約的廠商、有累積虧損尚未彌補的營利事業，或大陸地區、香港、澳門或外國人民、法人、團體等，則不能捐贈政治獻金。

內政部表示，政治獻金捐贈「額度」，個人對「同一」擬參選人每年捐贈總額不能超過新臺幣10萬元，對「不同」擬參選人不能超過30萬元。此外，民眾若參加擬參選人募款餐會、音樂會等活動，或向特定擬參選人購買募款餐券等金額，均為政治獻金，請民眾留意捐贈金額上限，以免違規受罰。

內政部提醒，政治獻金捐贈「方式」，捐贈者不得以本人以外的名義捐贈，若超過10萬元的現金捐贈，須以支票或經由金融機構匯款來辦理。捐贈後，記得領取收據作為節稅證明，以維護自身權益。有關政治獻金捐贈問題，民眾可向內政部詢問，或至監察院陽光法案主題網（https://sunshine.cy.gov.tw/）查詢。