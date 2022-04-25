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高市議會總質詢首日 陳其邁缺席與陳時中開防疫會議

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市議會今舉辦第三屆第七次定期大會市政總質詢第一天。記者林巧璉／攝影
高雄市議會今舉辦第三屆第七次定期大會市政總質詢第一天。記者林巧璉／攝影

今天是高雄市議會第三屆第七次定期大會市政總質詢第一天，開議時間到卻不見高市長陳其邁人影，議事廳內陳其邁的位置上放著市長牌誌空著，不少人議論難道市長也被匡列了嗎？原來是陳其邁早上要與衛福部長陳時中開防疫視訊會議，因此無法出席總質詢，已和議長曾麗燕請假。

今為總質詢第一天，依照慣例陳其邁會在議員質詢休息時間，安排媒體聯訪，但今早八點初高雄市新聞局臨時發出通知，陳其邁取消今天市政總質詢會後聯訪，也讓人不禁好奇難道市長也因疫情被匡列、居隔嗎？九點一到總質詢開始時，陳其邁的位置仍空著，原來已先跟議會請假。

今天第一位質詢的議員是郭建盟，後續為韓賜村、林智鴻，三人都是民進黨籍議員。郭建盟說，台灣的確診人數持續攀升，基層公務人員疫調都非常辛苦，為避免高雄的醫療量能潰堤，「我們三位議員都支持市長今早跟議會請假，趕快跟陳部長開會，確認我們將下來的防疫政策目標。」

郭建盟提及，昨天高雄疫情記者會線上直播的聊天室，基層公務員和一般民眾吵翻，有人說自己還沒收到相關通知、資源，批市府動作太慢；有像是公務員的網友回，我從昨天至今還在疫調，根本沒有休息！郭建盟提醒，台北正在放寬的同時，高雄仍兢兢業業努力疫調、匡列，但仍要確認怎麼做才能確保防疫量能。

高雄市議會今舉辦第三屆第七次定期大會市政總質詢第一天。記者林巧璉／攝影
高雄市議會今舉辦第三屆第七次定期大會市政總質詢第一天。記者林巧璉／攝影
高雄市長今向議會請假，副市長史哲（站立者）代替答詢。記者林巧璉／攝影
高雄市長今向議會請假，副市長史哲（站立者）代替答詢。記者林巧璉／攝影

陳其邁 郭建盟 疫情

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