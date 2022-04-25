【重磅快評】政府害慘華視 別再靠董監事改選帶風向

華視跑馬燈出包，文化部長李永得和綠營立委趁機宣稱都是公廣集團董監事遲遲未能改選，才導致經營團隊不穩定。其實正如此案爆出華視長期做政府新聞標案的「案外案」所顯現，綠營藉標案綁死華視、派用自己人馬任高層，才是華視沉淪源頭。

華視早年是商業電視台，被納入公廣集團後，並未像其他公廣媒體一樣拿政府預算，而是自負盈虧，有時也拿些專案補助。正如長期觀察華視的董事指出，在此情況下，華視一方面要維持所謂公廣媒體形象，不能像其他商業電視台想做什麼都可以，一方面又得生存，最後就變成得靠政府標案生存。

然而包括公視在內的媒體雖也拿政府標案，但多是與新聞無關者，也遵守「揭露」原則。以公視來說，一不做有關新聞的標案，二不由新聞團隊拿標案，三不在新聞時段播出標案相關內容。公視獨有的「製播節目原則」、「編輯室公約」等，也確保新聞與標案區隔，這也都經公視兼任華視的董事認證。

華視則雖在去年記者節簽下「編輯室公約」，號稱要「讓新聞記者憑藉專業自主、獨立報導，絕不受到黨派商業宗教，以及其他利益團體插足新聞」，但從近年新聞乃至這回前總經理陳雅琳率新聞部直接做政府新聞標案看來，此公約顯然玩假的。

依華視董事所說，他們勸誡華視高層不應做政府新聞標案已久，但高層總以得生存為由拒絕，也宣稱就算做新聞標案也會揭露，且不會以其他友好政府新聞「附贈」給金主。

但在華視董事經驗中，總有員工反映受長官指示做傾綠營新聞，只是當董事一問高層，對方都堅決否認。部分董事不滿此亂象，曾在董事會提出內部獨立調查，看員工新聞處理是否有被植入對價關係、「半買半送」的現象，可惜在組成複雜的華視董事會上遭否決。

華視高層堅持做政府新聞標案，還與他們本來就是綠營人馬有關。根據華視董事指出，華視不像公視已養成獨立文化，高層能上任都要經綠營點頭，也難怪華視高層從不要求政府依據無線電視公股處理條例，對於納入公廣、在節目製作和節目製播受「公共電視法」的華視，給予「附負擔捐贈」。

詭異的是，這份明明該由政府給華視卻不給的「附負擔捐贈」，竟還在華視去年拿到52台時，成了華視高層、官方自圓其說的擋箭牌。

華視前總經理莊豐嘉當時稱由於沒拿捐贈，所以可播製政治等廣告當財源；李永得則稱因為華視財務規畫是純商業電視台，所以政府沒理由捐贈。套套邏輯下，躲的可能正是華視董事指出的，政府根本不想給捐贈，好用標案綁死華視；綠營派的華視高層也自然埋單。雙方一搭一唱，賠的是公媒形象與媒體正義。

披著公廣外皮、但無公廣預算與實質的華視，其實不如廢了，才是正本清源之道。只是綠營必然貪戀這現成的政府傳聲筒，不願放棄。也難怪從李永得到綠委，都趁機宣稱問題都出在公廣董監事（在藍營阻擋下）未改選，好快馬加鞭用綠營要的人，成就綠媒統一大業。

華視陳年積弊，固然可想像；但員工近年在這假中立的「公媒」工作，若不從就遭整肅，士氣也難怪低落。綠營若真想一新華視氣象，又不想廢，首要任務就是抽出政治黑手，讓公廣董監事乃至董事長選舉承續既有的公平遴選程序，也放手董事會自主找適合而非綠營酬庸的高層，並給予華視應有捐贈，如此華視才可能慢慢獨立且強壯。