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快篩實名制3重點待定 擬身分證單雙號分流

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【重磅快評】陳時中的丘陵之地會是登龍捷徑嗎？

聯合報 / 主筆室
陳時中推估疫情最高點為單日4.5萬人確診，但是他希望曲線是「丘陵」，而非「尖山狀」。圖／指揮中心提供
陳時中推估疫情最高點為單日4.5萬人確診，但是他希望曲線是「丘陵」，而非「尖山狀」。圖／指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心昨天緊急邀集六縣市首長開線上防疫會議，對居家隔離縮短為七天達成共識，明天將再次開會討論隔離強度，不過台北市長柯文哲直說「緊急狀況不用再開會了」，要中央別再開會、寫公文，指揮中心指揮官陳時中則反嗆柯「要中央早宣布，不如早點準備該準備的事情」。

柯陳互嗆成了我們的防疫日常，熱鬧歸熱鬧，但總有門道可看；柯文哲喜歡單刀直入，在疫情快速升溫，今天本土確診案例飆破五千人大關，柯氏風格尤能博取媒體的關注。陳時中則反向操作，柯文哲越急，陳時中就越展現慢磨的功夫，還不時釋放一些採購疫苗、藥物、試劑利多訊息，稍稍安撫民眾的焦慮。一快一慢，論輸贏，兩人還真是伯仲之間。

疫情急如星火，陳時中為什麼偏要慢磨？他今天可也說出了答案，原來他今天除了宣布快篩實名制擬5月初上路，將至少提供5000萬劑，以市面上每份5劑包裝計算，預估有1000萬人可購買，他還說，國內疫情一定會上升，他推估最高點為單日4.5萬人，但是他希望曲線是「丘陵」，而非「尖山狀」；說到這裡，民眾可能納悶，為什麼大家都建議指揮中心要以篩代隔，為什麼說了那麼多天，一直沒有動作，此時答案都出來了。

原來，與病毒共存的趨勢已無法避免，但我們的指揮中心事前毫無因應，一旦解封，若情勢失控，等於拿掉陳時中兩年來辛苦建構的光環，一夕歸零的結果，就是陳時中告別台北市選戰之日，因此，他今天提出的「丘陵」願景，正是他登龍的一條捷徑，如果最後一哩路出現「尖山狀」，陳時中也前功盡棄了。

在這種戰略思維之下，陳時中當然不希望快篩試劑馬上可以大量上市，因為一個淺顯道理，民眾篩得越多、篩得越勤，確診的數字就會更高，這也是為什麼試劑格貴得降不下來、指揮中心依然嚴格匡列的背景因素，就是要降低快篩的增速，達成陳時中心目中的丘陵之地。

另有專家建議，中央要縮短隔離天數，應該要看有沒有接種第三劑加強劑，台北市長柯文哲直說若他來設計，有打三劑就以篩代隔，沒有打三劑才要隔離，效率會更快。只是，現在的陳時中並不求快，連找縣長開會都是神神祕祕，直到前一晚才臨時通知，讓與會的縣市首長摸不著頭緒，此時陳時中依然大權在握，柯文哲的快打恐怕一時之間還鬥不過陳時中的慢功。    

陳時中 柯文哲 居家隔離 快篩 以篩代隔 實名制

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