藍委促監院調查華視超迷你廣告標示 僑委會：標示達6秒

華視執行僑委會標案，卻被發現約1小時節目卻在最後1秒才標註「僑委會廣告」；僑委會今天指出，依據預算法第62條之1執行原則，在此案每一集影片片尾標示機關名稱，並明確標示「廣告」，而中華電視公司監製與僑務委員會廣告並列長達6秒。

國民黨發言人黃子哲指出，僑委會委託給華視的千萬標案，最後只出現「超迷你標示」，還僅快閃一秒鐘，難道是在考驗國人的視力？這種既「不明」也「不確」的政府廣告，等同變相置入行銷，明顯違反預算法，監察院應詳加調查。

僑委會今主動說明，有關報導指稱，僑委會「全球僑愛 心繫台灣」影片製作委外標案，僅在最後一秒才標註「僑委會廣告」一事。

僑委會表示，此案為敘述僑胞在世界各地貢獻的故事，讓國內民眾瞭解僑胞對台灣的支持，凝聚僑胞對台灣的向心力，共規畫製作系列影片共12集，每集影片長度約45分鐘，內容為僑民外交、急難救助及經貿鏈結3大層面，包含僑胞慈善、文化外交、僑胞參政、雙邊關係、國際參與、僑胞對國人（在海外）之協助、對台灣本地救助、僑生在台創業投資、僑胞協助連結當地、僑胞返台投資及僑胞人才貢獻共11項主題。

僑委會指出，依據預算法第62條之1執行原則，均在此案每一集影片片尾標示機關名稱，並明確標示「廣告」；至標示大小與時間長度則依據影片製作專業考量及慣例，在最後15秒以跑馬燈方式逐一列出製作團隊及委託單位（即僑務委員會「廣告」字樣，出現時間），中華電視公司監製與僑務委員會廣告並列長達6秒。