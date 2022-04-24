快訊

影／「我想看到太陽」 烏克蘭馬立波人躲地底2個月畫面曝光

網傳快篩實名制425上路藥局名單 藥師公會：5月才開始

藍委促監院調查華視超迷你廣告標示 僑委會：標示達6秒

聯合報 / 記者張加／即時報導
華視新聞節目「踏出地平線」，大約1小時節目僅在最後出現僑委會廣告標示。圖／取自網路
華視新聞節目「踏出地平線」，大約1小時節目僅在最後出現僑委會廣告標示。圖／取自網路

華視執行僑委會標案，卻被發現約1小時節目卻在最後1秒才標註「僑委會廣告」；僑委會今天指出，依據預算法第62條之1執行原則，在此案每一集影片片尾標示機關名稱，並明確標示「廣告」，而中華電視公司監製與僑務委員會廣告並列長達6秒。

國民黨發言人黃子哲指出，僑委會委託給華視的千萬標案，最後只出現「超迷你標示」，還僅快閃一秒鐘，難道是在考驗國人的視力？這種既「不明」也「不確」的政府廣告，等同變相置入行銷，明顯違反預算法，監察院應詳加調查。

僑委會今主動說明，有關報導指稱，僑委會「全球僑愛 心繫台灣」影片製作委外標案，僅在最後一秒才標註「僑委會廣告」一事。

僑委會表示，此案為敘述僑胞在世界各地貢獻的故事，讓國內民眾瞭解僑胞對台灣的支持，凝聚僑胞對台灣的向心力，共規畫製作系列影片共12集，每集影片長度約45分鐘，內容為僑民外交、急難救助及經貿鏈結3大層面，包含僑胞慈善、文化外交、僑胞參政、雙邊關係、國際參與、僑胞對國人（在海外）之協助、對台灣本地救助、僑生在台創業投資、僑胞協助連結當地、僑胞返台投資及僑胞人才貢獻共11項主題。

僑委會指出，依據預算法第62條之1執行原則，均在此案每一集影片片尾標示機關名稱，並明確標示「廣告」；至標示大小與時間長度則依據影片製作專業考量及慣例，在最後15秒以跑馬燈方式逐一列出製作團隊及委託單位（即僑務委員會「廣告」字樣，出現時間），中華電視公司監製與僑務委員會廣告並列長達6秒。

僑委會 廣告 華視

延伸閱讀

華視內控失靈 立院教委會明要求文化部、華視專題報告

獨／拿標案做大內宣？華視超迷你廣告標示 藍委促監院調查

華視接千萬標案惹議 莊豐嘉：公視可以、華視就不行？

蔡英文特赦韓豫平、張淯森 韓：除了感謝還是感謝

相關新聞

藍委促監院調查華視超迷你廣告標示 僑委會：標示達6秒

華視執行僑委會標案，卻被發現約1小時節目卻在最後1秒才標註「僑委會廣告」；僑委會今天指出，依據預算法第62條之1執行原則...

影／朱立倫：國民黨最重要是團結 母雞就在旁邊

內政部長徐國勇、國民黨主席朱立倫、立委蔣萬安、費鴻泰等，上午出席松山慈惠堂壬寅年母娘文化季護國龍神祈福法會，祈求國泰民安...

民進黨政府自嗨外交 帛琉會議美不准用國名竟唾面自乾

環保署長張子敬遠赴帛琉出席「我們的海洋」會議，政府大力宣傳外交突破，因為是以台灣名義參加。這完全不是事實，這個會議由美國發起，儘管美國與台灣實質關係穩健，但是美國政府不承認中華民國，不允許所有象徵中華民國主權的符號出現，禁止使用中華民國國號，追求台灣獨立的民進黨政府不覺得這是打壓，不認為這是政治框架，反而是唾面自乾地樂意使用台灣名號。

羅智強對黨失望透頂 朱立倫盼他跟陳玉珍一樣大氣輔選

台北市議員羅智強日前宣布參選桃園市長，他近日受訪表示，對黨失望透頂。朱立倫表示，現在黨最需要的是團結，上周三黨內立委陳玉...

2024民調吊車尾僅3.2% 朱立倫：個別民調我不予置評

「美麗島電子報」最新民調曝光，針對「選民認為誰最適合擔任下一屆總統」調查，依序是副總統賴清德獲得30.9%、新北市長侯友...

北美洲台灣婦女會年會 蔡英文：一起為下一代打拚

蔡英文總統今天上午以錄影方式為「北美洲台灣婦女會」2022年第34屆年會致詞，肯定台灣婦女會爭取女性權益、婦女尊嚴。蔡總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。