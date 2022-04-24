影／朱立倫：國民黨最重要是團結 母雞就在旁邊
內政部長徐國勇、國民黨主席朱立倫、立委蔣萬安、費鴻泰等，上午出席松山慈惠堂壬寅年母娘文化季護國龍神祈福法會，祈求國泰民安、風調雨順、防疫工作都能平安順利。
朱立倫會後受訪表示，國民黨現階段最重要的是團結，部分台北市議員黨內初選民調今天公布，朱立倫強調每一位都很優秀、都是人才，可扮演不同的角色，每一位需要他（只站在身旁的蔣萬安），不論是參選或輔選的角色，國民黨是一個大家庭團結最重要。
面對某些民調結果朱立倫參選總統的看好度只有3%，國民黨的支持也持續下滑一事，朱立倫表示，對個別民調不予置評，心中完全沒有個人的想法，只有國民黨好、國民黨贏，2022選贏最重要，將會在2024，團結推最強的候選人。對於選戰缺「母雞」，朱立倫表示我們的「母雞」就在旁邊（指蔣萬安），在策略上不急於提名台北市長人選，地方有明確候選人也會配合各地的情況，國民黨穩扎穩打、團隊合作。
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