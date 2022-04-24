影／朱立倫：國民黨最重要是團結 母雞就在旁邊

內政部長徐國勇、國民黨主席朱立倫、立委蔣萬安、費鴻泰等，上午出席松山慈惠堂壬寅年母娘文化季護國龍神祈福法會，祈求國泰民安、風調雨順、防疫工作都能平安順利。

朱立倫會後受訪表示，國民黨現階段最重要的是團結，部分台北市議員黨內初選民調今天公布，朱立倫強調每一位都很優秀、都是人才，可扮演不同的角色，每一位需要他（只站在身旁的蔣萬安），不論是參選或輔選的角色，國民黨是一個大家庭團結最重要。