羅智強對黨失望透頂 朱立倫盼他跟陳玉珍一樣大氣輔選

台北市議員羅智強日前宣布參選桃園市長，他近日受訪表示，對黨失望透頂。朱立倫表示，現在黨最需要的是團結，上周三黨內立委陳玉珍講得多大氣，團隊是最重要的，個人可以扮演各種角色，她不但要輔選金門縣長楊鎮浯，還要全台灣走透透為國民黨的候選人來輔選。

朱立倫中午出席松山慈惠堂壬寅年母娘文化季護國龍神祈福法會，國民黨立委費鴻泰、蔣萬安、內政部長徐國勇也一同出席。

朱立倫表示，今天台北市有部分初選結果出爐，每一位都很優秀、都是國民黨人才，都可以扮演不同的角色。朱表示，剛剛也跟國民黨立委蔣萬安說，每一位都需要蔣，不管是參選還是輔選的角色。國民黨就是一個大家庭，現在團結最重要，團隊一起努力。

對於台北市議員擬參選人徐正文表示集結韓家軍拚選戰，媒體詢問朱立倫會不會一起來結合。不過，朱立倫為正面回應，而是看著一旁的蔣萬安說，「我們的母雞站在旁邊」。

朱表示，國民黨在策略上不一定這麼早就要提名候選人，因為有十幾位是現任的地方首長，現階段全民最關心的是防疫的工作，其他已經有明確候選人的地方，也配合各地的情況。

朱立倫反問，大家怎麼不問問民進黨台北市、新北市、桃園市的候選人在哪裡？各地都是一樣的情況，不必把矛頭指向國民黨，國民黨一定穩扎穩打，團隊大家合作；民進黨最大的目標就是國民黨自亂陣腳，希望民進黨顧好它自己的提名，國民黨為做好自己的提名。