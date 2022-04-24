2024民調吊車尾僅3.2% 朱立倫：個別民調我不予置評

「美麗島電子報」最新民調曝光，針對「選民認為誰最適合擔任下一屆總統」調查，依序是副總統賴清德獲得30.9%、新北市長侯友宜22.2%、台北市長柯文哲以10.6%、副總統陳建仁8.6%、國民黨主席朱立倫3.2%。朱立倫中午受訪回應，「對於個別民調，我不予置評」。

對於2024，朱立倫說，「我心中完全沒有任何個人的想法」，只有國民黨好、國民黨贏，2022選贏最重要，2024一定團結推最強的候選人。現階段全心全意來打好這場選戰，在各地都會推出最強候選人。

美麗島電子報董事長吳子嘉23日在「董事長開講」分析，國民黨主席朱立倫從上個月的5.2％變成3.2％，是因為與台北市議員羅智強的電話內容曝光中的「魚死網破」事件影響。