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北美洲台灣婦女會年會 蔡英文：一起為下一代打拚

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

蔡英文總統今天上午以錄影方式為「北美洲台灣婦女會」2022年第34屆年會致詞，肯定台灣婦女會爭取女性權益、婦女尊嚴。蔡總統也說，期盼未來不論是推動台美關係，還是加強北美洲的經濟、社會、文化交流，都要拜託台灣婦女會繼續幫忙，一起為台灣、下一代打拚。

蔡總統表示，今天是「北美洲台灣婦女會」第34屆年會，因為疫情影響，這次會議同樣利用視訊來舉辦。「北美洲台灣婦女會」是海外台灣人很重要的組織。過去33年來，大家為爭取女性權益、婦女尊嚴，四處奔走，也是台灣在北美洲的國民外交代表。

蔡總統說，在疫情期間，大家發動愛心捐款、捐物資，協助北美洲各地的朋友，展現正面力量，也讓國際看到台灣。看到台灣婦女會的朋友這麼用心，政府也會更加打拚，讓台灣繼續走向世界。

蔡總統表示，這幾年來，台美關係越來越好，交流越來越多，台灣在國際上的表現，也受到很大的肯定，現在台灣在全球供應鏈有很重要的地位，也是民主自由國家第一線的關鍵力量。因為有大家一起打拚，台灣才有這樣的好成績。未來，不論是在推動台美關係，還是加強北美洲的經濟、社會、文化交流，都要拜託台灣婦女會的朋友繼續幫忙。

台美關係 疫情

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