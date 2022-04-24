華視內控失靈 立院教委會明要求文化部、華視專題報告

華視新聞台管理狀況不斷，立法院教育委員會明天將邀文化部、公視基金會、華視與國家通訊傳播委員會（NCC）說明近來相關疏失調查情形。教委會召集人林奕華表示，明天監督重點將是NCC調查結果與態度。

林奕華指出，NCC主委陳耀祥一手促成華視新聞台入主有線電視頻道五十二台，對於華視現在的管理狀況，必須負最原始的責任；華視原本就財務虧損、人力不足，現在又要承擔五十二台營運，工作負荷加重，導致問題不斷，陳不用負責嗎？

林奕華說，「有NCC過往處理中天新聞台的標準在那裏」，這次要怎麼處理華視，NCC也無法迴避？特別是公廣集團董事長陳郁秀與華視代總經理陳雅琳接連請辭後，外界關注壓力，已經轉到NCC後續要如何對華視種種疏失的管理態度。

至於華視近來疏失的釐清，林奕華認為，當教育委員會決定安排專題報告後，即已對相關政府部門形成壓力，陳郁秀與陳雅琳的請辭，確實一定程度消弭對華視與公廣集團究責的壓力，但明天仍會對於請辭的程序再作了解。

立法院教委會明天邀請文化部長李永得、公視基金會、華視與NCC，專題報告華視四月廿日新聞跑馬燈出現中共飛彈射擊新北等錯誤訊息發生原因和責任歸屬、公視新聞片庫資料遭誤刪調查結果等爭議事件。

對於民進黨陣營表示，華視管理屢出狀況，是因為國民黨杯葛公廣集團董事會改組造成。林奕華說，文化部拋出以政黨比例形式推派公廣集團董事人選後，國民黨團已經提出退件人選，證明沒有杯葛的意思，反而是時代力量反對。

林奕華表示，現行公廣集團的董事任命，要經審查委員四分之三絕對多數同意的高門檻，機制是民進黨在野時要求的，當時就是希望董事名單能是各方都可接受人選，也是回到大家對公廣集團的期待，希望公廣集團要落實公共化。

林奕華說，民進黨重返執政後所提名的公廣集團董事人選之所以多數過不了審查委員同意門檻，就是因為名單太政治算計，但過程中各方能接受的人選還是可以過關，證明民進黨自己才應該檢討。