俄烏戰爭啟示 立院建議研發人造太陽與「冰與火之歌」

俄烏戰爭持續延燒，連帶讓包含天然氣在內等國際能源供給亮紅燈，價格蠢蠢欲動。立法院法制局近日建議，我國應著手強化人造太陽（核融合）與「冰與火之歌」（可燃冰）等新能源探索與開發。

不過法制局也坦言，新興、科技產業發展，從科學探索、技術發展、交貨到商業化等4階段看，不論核融合或可燃冰都還停留在前兩個發展階段，離全面商業化還有長路要走，只有持恆參與及投入相關研發，才能開展未來能源的新契機。

法制局表示，台灣在能源供給上，本就存有許多先天環境限制，大部分均仰賴進口，政策目標希望發展再生能源，但目前仍以天然氣比重較高，且幾乎全部需要進口，近來「偶傳」停電事件，加劇各界要求重新檢討能源政策呼聲。

法制局認為，俄烏戰爭引起地緣政治緊張，導致全球天然氣短缺，能源價格大漲，對各國政府能源發展與管理政策，除短期價格波動外，料將產生中長期影響。

法制局指出，目前的核能發電，是利用輻射物質鈾進行「核分裂」反應來發電，理論上透過「核融合」（人造太陽）方式，就如同太陽發出的光和熱，能釋放出更多能量，也沒有放射性廢棄物的問題。

不過法制局也同意，近期位在法國南部，由歐盟主導及美、印、日、中、俄、韓等共同出資興建的國際熱核融合實驗反應爐（ITER），對科學界一直無法解決核融合電力消耗比產出高的難題，有了較具突破性的發展。

法制局認為，在全球暖化效應及上述俄烏戰爭的催化下，核融合發電可能是全球新能源的劃時代里程碑，政府應評估參與及投入核融合發電研發，以尋求下一代穩定乾淨能源，善盡作為地球村一員的國際責任。

此外，法制局表示，可燃冰（天然氣水合物）分布於深海的沉積物或陸地上的永凍土中，是由天然氣與水在低溫、高壓環境下形成的類冰狀結晶體，2018年科技部能源國家型科技計畫，已在台灣西南外海採集到天然氣水合物。

法制局認為，我國缺乏自主能源，若能配合工程技術開發，例如透過二氧化碳置換等技術開採可燃冰，同時兼顧到環保或安全上顧慮，或許能找出自主能源的新方向。