出關！柯文哲解隔離露這笑容 網：心深處住著小男孩...

台北市長柯文哲、副市長黃珊珊因與確診者接觸被匡列居家隔離，今天(24日)凌晨零點解隔離，柯文哲一解隔就在臉書貼出「超大笑臉照」，簡短兩字貼文「出關！」短短30分鐘馬上吸引上萬網友按讚、數百網友留言。

網友說，「阿北敗血復活！」「好療癒的笑容！」「這笑容....，讓我跟著笑了，像內心深處住著小男孩」，不過也有網友說「媽呀！睡前看到，突然嚇了一跳」。

還有網友留言「明天天亮的時候！我們⋯繼續工作！」柯文哲居家隔離出關後，今天上午也將前往中山區級關懷中心視察並慰勞防疫同仁。

至於同樣居家隔離的副市長黃珊珊，今天凌晨解隔前也在臉書貼文，表示解隔第一件事就是接小俠回家，「明天早上嗡嗡嗡、繼續上工！」