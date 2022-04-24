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賴清德悼念黃先柱：能結交這樣的摯友是我萬分榮幸

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德與總統府國策顧問黃先柱（左）在副總統官邸合影。圖／取自賴清德臉書
副總統賴清德與總統府國策顧問黃先柱（左）在副總統官邸合影。圖／取自賴清德臉書

人稱「柱仙」的總統府國策顧問黃先柱昨天下午在成大醫院病逝，黃先柱生前與副總統賴清德交情深厚，賴在臉書上發文悼念摯友，感謝黃的提攜和鼓勵。

賴清德說，「您是民進黨的創黨黨員，一生都在為民主奮鬥，您提攜後進的溫暖、寧折不屈的個性，鮮明地刻印在我們的心裡，一生有機會能結交您這樣的摯友，面對逆風淋雨、並肩衝難過關，是我萬分的榮幸，曾說好在我們白髪蒼蒼之後，爬山泡茶、笑談古今，如今已無法實現。感念您的提攜和鼓勵，感謝您的相挺與同行，您亦師亦友，失去您，是一種大悲無淚的遺憾與不甘。」

賴清德也說，「如今您無病無痛，天上做仙，也請繼續看顧、守護台灣。謝謝您，柱仙，一路好走。」

黃先柱曾任民進黨台南市黨部主委，長期奉獻本土運動，輔選民進黨選舉屢獲戰功，也是賴清德從政路上的重要幕僚與民間好友，黨內普遍認為，黃先柱看台南政治發展版圖眼光精準，無人能及。

黃先柱一路陪著賴清德從國大代表、立委征戰到台南市長，也是賴在台南市長八年任內的重要幕僚，二人革命情感深厚；賴清德在2019年參加民進黨總統初選，背後也有黃先柱不離不棄陪伴。據了解，賴清德昨天也特別回台南，見黃先柱最後一面。

賴清德 台南 民進黨

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