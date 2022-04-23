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華視新聞超迷你廣告標示 學者：「1450條款」難落實
華視新聞代總經理陳雅琳得標僑委會1200萬標案，大約1小時節目僅在最後1秒以「超迷你」區塊標註「僑委會廣告」，引發爭議。政大法律系副教授廖元豪說，預算法「1450條款」精神就是要認真執行「明確標示」四個字，但預算法沒有強制力，因為現在的立法院多數黨不會認真執行，違反預算法也無直接罰則，廠商也沒有責任，在欠缺良好、強大執行機制下，審計部門很難干預政府部門的決定。
廖元豪指出，1450條款無法落實，因為只要求花錢的政府機關，而沒有機制檢視得標的民間廠商執行內容，行政部門若未依照預算法的規定去支出，審計部應該是「不予核銷」。
文化廣告系主任鈕則勳指出，新聞台常接政府標案製作節目以增加收入本無可厚非，但製作單位雖說會依法揭露「某單位廣告」，但這些字眼通常會以不顯眼、不符比例原則的方式呈現，擺明就是「上有政策、下有對策」。
鈕則勳說，只要節目內容豐富感人，觀眾就可能被說服，節目效果仍會明顯，贊助與否也不會是觀眾在意的重點，刻意弄個小到快看不見的贊助單位廣告字樣，反而會讓觀眾覺得「是否單位對節目內容品質沒信心？」建議政府單位及得標媒體應該跳脫框架，以觀眾視角製作高品質內容的節目，而非只是想方設法遊走法規的灰色地帶。
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